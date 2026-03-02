lunes, marzo 2, 2026
17.2 C
Nueve de Julio
Clima

Alerta amarilla por tormentas: prevén lluvias intensas, ráfagas y posible caída de granizo

Un frente frío provocará tormentas aisladas de variada intensidad entre este lunes y la madrugada del martes, con mayor impacto durante la tarde. Se esperan precipitaciones acumuladas de hasta 50 milímetros, ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h y mejoras progresivas hacia la mañana del martes.

0
La llegada de un frente frío de lento desplazamiento generará condiciones de inestabilidad y motivó la emisión de una alerta amarilla por tormentas que se extenderá durante este lunes 2 y la madrugada del martes 3.

De acuerdo al informe meteorológico, durante la jornada de hoy se desarrollarán tormentas aisladas de variada intensidad, comenzando por la mañana en el sudoeste bonaerense, donde algunos fenómenos podrían presentarse de manera localmente fuerte. Estas tormentas estarán acompañadas por chaparrones intensos de corta duración, ocasional caída de granizo y ráfagas de viento que podrían alcanzar velocidades de hasta 70 kilómetros por hora.

Con el avance del sistema frontal, las condiciones de inestabilidad se desplazarán progresivamente hacia sectores del centro y oeste provincial a partir de la tarde, donde también se prevé la ocurrencia de tormentas localmente fuertes.

Según las previsiones, el período de mayor intensidad se registraría entre las 15 y las 21 horas, especialmente sobre municipios del norte de la zona 6, zona 11 y el oeste de la zona 4, donde podrían concentrarse los fenómenos más significativos.

En cuanto a las precipitaciones, se estiman valores acumulados entre 20 y 50 milímetros a lo largo de todo el evento, aunque no se descarta que estos registros puedan ser superados de forma puntual en algunas áreas.

Las condiciones meteorológicas comenzarán a mejorar de manera gradual desde el sudoeste hacia el noreste durante la noche de este lunes y la madrugada del martes. Para la mañana del martes, ya no se esperan fenómenos intensos y el tiempo tenderá a estabilizarse.

