Llega la primera semana de marzo con temperaturas que oscilarán entre los 20° y 32°

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

El clima en la ciudad de Nueve de Julio y en otras áreas de la provincia de Buenos Aires experimentará cambios significativos durante los próximos días debido a la llegada de un frente frío que traerá lluvias y tormentas fuertes. Las autoridades meteorológicas han emitido alertas para distintas regiones del país, mientras que la ciudad de Nueve de Julio se prepara para un jueves de chaparrones y temperaturas que oscilarán entre los 20°C y 32°C.

Para el distrito y la región se espera que el clima se estabilice, con una ligera disminución de las temperaturas y cielos parcialmente nublados.

Lunes 2 : mínima de 22°C , máxima de 31°C .

: mínima de , máxima de . Martes 3 : mínima de 22°C , máxima de 30°C .

: mínima de , máxima de . Miércoles 4 : mínima de 21°C , máxima de 30°C .

: mínima de , máxima de . Jueves 5: mínima de 17°C , máxima de 25°C .

mínima de , máxima de . Viernes 5 : mínima de 19°C , máxima de 24°C .

: mínima de , máxima de . Sábado 6: mínima de 20°C, máxima de 24°C.

Alertas en el Resto de Argentina: Tormentas y Frente Frío

El pronóstico para el resto del país será más complicado, especialmente en las zonas del sur y centro de Argentina. Para este domingo 1 de marzo, el sur argentino experimentará la llegada de una área de baja presión que provocará lluvias moderadas a fuertes en la cordillera central, afectando las regiones de norte de Chubut, Río Negro y sur de Neuquén. El SMN ha emitido un alerta amarilla para estas zonas debido a la posibilidad de tormentas intensas y acumulación de precipitaciones.

Además, el norte de Río Negro se encuentra bajo alerta por tormentas fuertes en la noche del domingo, con la llegada del frente frío, que también afectará las provincias de Cuyo, La Pampa y sur de Córdoba.

El lunes 2 de marzo, este frente frío recorrerá la zona central de Argentina, trayendo tormentas y granizo en San Luis, La Pampa y la región pampeana. El SMN ha emitido un alerta naranja en estas áreas, donde se prevé la caída de granizo, ráfagas intensas y precipitaciones acumuladas entre 20 y 50 mm.

Martes 3 de marzo: Tormentas Pierden Intensidad

Para el martes 3 de marzo, se espera que las tormentas comiencen a perder fuerza en el norte de Argentina. La actividad se disipará en la zona del AMBA y el Litoral, mientras que las provincias del noroeste como Santiago del Estero podrían seguir experimentando alguna tormenta aislada.