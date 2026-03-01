Dos aprehendidos y motos secuestradas en operativos policiales

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Durante el transcurso del fin de semana, personal de la Policía Comunal local, junto con la Guardia Urbana e Inspectores de Tránsito Municipal, llevaron a cabo diversos operativos de tránsito en distintos puntos de la ciudad. El objetivo de estos operativos fue la concientización sobre el uso del casco reglamentario, la condición de los vehículos en circulación y la documentación obligatoria.

Como resultado de estos operativos, se procedió al secuestro de cuatro (4) ciclomotores de distintas marcas y cilindradas. Estos vehículos presentaban caños de escape adulterados, lo cual afecta gravemente la sonoridad, tranquilidad y descanso de los vecinos. Además, la mayoría de los ciclomotores eran conducidos por menores de edad.

En consecuencia, se labraron las infracciones correspondientes, conforme a la Ley Nacional de Tránsito 24449 y la Ordenanza Municipal 7101, con la intervención del Juzgado de Faltas Municipal local.

ROBO ESCLARECIDO – APREHENSIÓN FEMENINA

El día sábado pasado, la ciudadana Randazzo María, propietaria del comercio “Dazzle” ubicado en la calle San Juan 704 esquina Cavallari, denunció que su ex empleada, Marina Baldes, mayor de edad, se presentó en el comercio. Luego de una discusión, Baldes la agredió físicamente y sustrajo dinero del local.

En consecuencia, el personal de la Policía Comunal, en conjunto con la SubDDI de Bragado, llevó a cabo una orden de registro y allanamiento en el domicilio de Baldes. Durante el operativo, se procedió a la aprehensión de la acusada y al secuestro de elementos de interés para la causa. La aprehendida fue alojada en la seccional local, quedando a disposición de la UFI N° 4 del Departamento Judicial de Mercedes.

RESISTENCIA A LA AUTORIDAD – APREHENSIÓN MASCULINA

El pasado viernes, personal de la Policía Comunal local procedió a la aprehensión de Rodríguez Juan Manuel, mayor de edad, quien se encontraba alterando el orden público y oponiendo resistencia al personal uniformado en la intersección de las calles Robbio y La Rioja.

La intervención estuvo a cargo de la UFI N° 4 del Departamento Judicial de Mercedes, quien dispuso que, una vez finalizadas las actuaciones penales correspondientes, Rodríguez recuperara su libertad desde la sede policial donde se encontraba alojado.

Estas acciones reflejan el compromiso de las fuerzas de seguridad locales en la prevención de delitos y el mantenimiento del orden público, buscando siempre la seguridad y tranquilidad de la comunidad.