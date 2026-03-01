Avanza un frente frío con tormentas fuertes, granizo y ráfagas intensas en gran parte de la provincia

El avance de un frente frío de lento desplazamiento provocará un período de inestabilidad meteorológica que afectará a amplios sectores de la provincia durante las próximas horas, con tormentas aisladas de variada intensidad y condiciones que, en algunos casos, podrían alcanzar niveles localmente fuertes.

Según el informe meteorológico, las primeras tormentas comenzarán a desarrollarse durante la noche de este domingo sobre el sudoeste bonaerense. Allí se prevén chaparrones intensos de corta duración, actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de viento que podrían alcanzar velocidades de hasta 70 km/h.

A medida que el sistema avance, las condiciones inestables se extenderán progresivamente durante toda la jornada del lunes hacia sectores del sur, centro y oeste de la provincia. En estas regiones también podrán registrarse tormentas localmente fuertes, con precipitaciones abundantes en cortos períodos de tiempo.

Si bien la situación afectará de manera generalizada a las zonas mencionadas, los especialistas anticipan que el período de mayor intensidad se concentrará durante la tarde del lunes, especialmente entre las 15 y las 18 horas, con mayor impacto previsto sobre municipios comprendidos dentro de las zonas 6 y 11.

En cuanto a las lluvias, se estiman valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 milímetros a lo largo de todo el evento, aunque no se descarta que estos registros puedan ser superados de forma puntual debido al carácter localizado de las tormentas.

Las autoridades recomiendan mantenerse informados ante posibles alertas meteorológicas, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y evitar circular durante tormentas intensas o bajo actividad eléctrica.

Las condiciones tenderán a mejorar de manera gradual desde el sudoeste hacia el noreste provincial durante la noche del lunes y la madrugada del martes, con un progresivo descenso de la inestabilidad y el retorno a condiciones meteorológicas más estables.