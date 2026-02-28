Se interrumpió el Torneo que se disputaba en Córdoba por deceso de un jugador de San Luis

Este sábado, mientras se jugaban las semifinales del 2° Torneo Nacional de Newcom en la ciudad turística de Santa Rosa de Calamuchita, Córdoba, un hecho lamentable sacudió la competencia.

Un jugador de San Luis, de la categoría +60 y con 71 años de edad, sufrió una descompensación durante la participación de la competencia y falleció. El deceso de Raúl Velrz del equipo ‘Siempre Primavera’ fue cuando mirando un encuentro, se descompuso y se dirigó a un baño, sufriendo un paro cardíaco.

Otros jugadores participantes, entre ellos de Santiago del Espero expresaron que si bien había una enfermera no realizó las maniobras de Resucitación Cardio Respiratorias – RCP-, por falta de conocimiento.

Es de señalar que para ser parte de estas competencias los equipos deben contar con un certificado médico. La tragedia llevó a la Federación Cordobesa a tomar la decisión de dar por terminado el certamen, interrumpiendo de esta manera el torneo que había reunido a 10 equipos en la categoría Mixta +50 y otro tanto en la +60.

En cuanto al desarrollo del certamen, el equipo de +15 del Club Atlético de 9 de Julio estaba realizando una destacada actuación.

En el grupo de los favoritos, junto con Delfines de Río III, Córdoba, los nuevejuliense, ocupaban los primeros puestos del ranking nacional. Sin embargo, el sorteo les jugó una mala pasada al enfrentarlos en el primer partido, lo que resultó en una derrota para los cordobeses por 15-10 y 15-6. No obstante, el equipo de 9 de Julio se recuperó rápidamente, logrando victorias contundentes en los siguientes partidos: 15-5 y 15-2 frente a Rosario, 15-9 y 15-6 ante los Gigantes Patagónicos de Neuquén, y cerrando la fase de grupos con una victoria ante el Centro Asturiano de Mendoza por 15-5 y 15-3. Esto les permitió avanzar a las semifinales, donde todo indicaba que los dos favoritos del torneo se enfrentarían en la gran final.

El equipo de 9 de Julio estaba conformado por Maricel Oyarzabal, Karina De Buono, Daniela Aniasi, Claudia Cañizal, Isabel Romero, Verónica Turán Maza, Rubén Neri, Marcelo González, Diego Diez y Oscar Spalla, bajo la dirección técnica de Susana Reale. Por otro lado, no pudieron asistir Alejandra Aramburu y Marcelo Dicásolo, quienes se encontraban entrenando con la Selección Nacional en la misma fecha.

La tragedia opacó la competencia, y todos lamentan profundamente lo sucedido, dejando a los participantes, organizadores y público en un estado de profunda tristeza y reflexión.