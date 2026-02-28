Día del Bailarín: homenaje al nacimiento de Jorge Donn, figura influyente de la danza nacional con proyección internacional

- Advertisement -

El Día del Bailarín en la Argentina se celebra en coincidencia con el natalicio de Jorge Donn, nacido el 28 de febrero de 1947 en El Palomar, provincia de Buenos Aires. Su trayectoria artística dejó una huella profunda tanto en el ámbito local como en los principales escenarios del mundo.

Una vocación temprana y proyección internacional

Jorge Raúl Itovich Donn inició su formación desde muy joven en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, donde fue alumno de la reconocida coreógrafa y pedagoga María Fux.

A los 15 años, su destino cambió al conocer al coreógrafo francés Maurice Béjart durante una gira del Ballet del Siglo XX por la Argentina. Fascinado por su talento, Béjart lo invitó a sumarse a la compañía en Bruselas. Allí, Donn se convirtió en primer bailarín y en una de las figuras centrales del ballet contemporáneo europeo, además de ser considerado durante décadas la musa e intérprete emblemático del coreógrafo.

A partir de 1976 asumió responsabilidades en la dirección artística dentro de la compañía, rol que desempeñó hasta 1988. Ese mismo año fundó su propia agrupación, L’Europa Ballet, consolidando así su perfil como creador y referente internacional.

El Bolero que lo hizo inolvidable

Uno de los momentos más icónicos de su carrera fue su interpretación del Bolero de Maurice Ravel en la película Los unos y los otros (1981), dirigida por Claude Lelouch. Esa escena trascendió el mundo específico de la danza y le dio una visibilidad masiva, convirtiéndose en una imagen emblemática de la danza contemporánea del siglo XX.

La institucionalización de la fecha

El 28 de febrero fue instituido oficialmente como Día del Bailarín en 1994, cuando la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires sancionó la Ordenanza N° 47.619 en homenaje a su natalicio. Si bien la norma tuvo alcance porteño, con el tiempo la conmemoración se extendió a todo el país dentro del ámbito cultural y artístico.

Jorge Donn falleció el 30 de noviembre de 1992 en Lausana, Suiza, a los 45 años. Su legado continúa vigente no solo en la memoria de quienes lo vieron en escena, sino también en cada generación de bailarines argentinos que encuentran en su historia una fuente de inspiración.

La danza argentina en el mundo

La figura de Donn simboliza la capacidad de la danza argentina para proyectarse internacionalmente con identidad y excelencia técnica. Cada 28 de febrero, academias, compañías y espacios culturales del país recuerdan su legado y celebran a quienes, con disciplina y pasión, sostienen viva la tradición de la danza en sus múltiples expresiones.