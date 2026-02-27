sábado, febrero 28, 2026
18.3 C
Nueve de Julio
sábado, febrero 28, 2026
18.3 C
Nueve de Julio
Torneo A

San Agustín derrotó a Atlético Naón y frenó su avance en la punta del torneo

La victoria por 2 a 1 dejó a los de San Agustín con 24 puntos, mientras que Naón sigue igualado en la cima con San Martín

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

El Deportivo San Agustín logró una valiosa victoria por 2-1 ante Atlético Naón, en el partido adelantado de la decimosexta fecha del Torneo “A” de la Liga Nuevejuliense de Fútbol, jugado este viernes 27 en el estadio “Juan Ángel Maldonado”. Con esta victoria, el Granate dejó al equipo de Naón sin poder estirar su ventaja en la cima, manteniéndose con 31 puntos, a la par de Atlético San Martín, quien el domingo recive al ‘violeta’ de Facundo Quiroga.

El encuentro fue sumamente competitivo y se resolvió gracias a los dos goles de Nicolás Longarini, quien marcó uno de penal y otro en jugada. Por el lado de Atlético Naón, Emiliano Perujo descontó para los visitantes, pero no fue suficiente para evitar la derrota.

El partido comenzó con un gran dinamismo, con ambos equipos buscando desde el principio la ventaja. Sin embargo, fue San Agustín quien se mostró más eficaz en la definición. Atlético Naón intentó reaccionar tras el gol de penal, pero la solidez defensiva del Granate y algunas buenas intervenciones del arquero local, le permitieron llevarse tres puntos muy importantes en su lucha por escalar en la tabla.

Con este triunfo, San Agustín llegó a los 24 puntos, colocándose en la quinta posición, por debajo de Once Tigres (25 puntos). Por su parte, Atlético Naón sigue en lo más alto de la tabla, igualado con San Martín, pero no logra despegarse del resto de los competidores.

Programación de la fecha 16:

  • Viernes 27 
    Deportivo San Agustín 2 (Nicolás Longarini, los dos goles, uno de penal) – Atlético Naón 1 (Emiliano Perujo)
    Hora: 21:00
    Arbitraje: Sebastián Bravo
  • Sábado 28 
    Atlético Patricios vs. El Fortín
    Hora: 18:30
    Arbitraje: Walter Medrano
  • Domingo 1 de marzo
    San Martín vs. Atlético Quiroga
    Arbitraje: Martín Utello
    Libertad vs. Once Tigres
    Arbitraje: Enrique Márquez
    Agustín Álvarez vs. Atlético 9 de Julio
    Arbitraje: Martín Moreno
    La Niña vs. Atlético French
    Arbitraje: Ricardo Tripulillo

Con la disputa de esta fecha, la competencia se vuelve cada vez más reñida, y los equipos de la parte alta de la tabla lucharán por mantener su lugar o dar el golpe para escalar posiciones. El choque entre El Santo y El Violeta del domingo también se perfila como uno de los más esperados de la jornada.

Tabla de posiciones 

  1. Atlético Naón – 31 puntos
  2. Atlético San Martín – 31 puntos
  3. Libertad – 26 puntos
  4. Once Tigres – 25 puntos
  5. San Agustín – 24 puntos
  6. Atlético French – 23 puntos
  7. Atlético 9 de Julio – 21 puntos
  8. Atlético Quiroga – 19 puntos
  9. Atlético Patricios – 15 puntos
  10. El Fortín – 14 puntos
  11. Agustín Álvarez – 13 puntos
  12. La Niña – 11 puntos

Este campeonato sigue sumamente parejo y cada partido se convierte en una final para los equipos que pelean por los primeros puestos.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6146

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR