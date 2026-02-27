San Agustín derrotó a Atlético Naón y frenó su avance en la punta del torneo

- Advertisement -

El Deportivo San Agustín logró una valiosa victoria por 2-1 ante Atlético Naón, en el partido adelantado de la decimosexta fecha del Torneo “A” de la Liga Nuevejuliense de Fútbol, jugado este viernes 27 en el estadio “Juan Ángel Maldonado”. Con esta victoria, el Granate dejó al equipo de Naón sin poder estirar su ventaja en la cima, manteniéndose con 31 puntos, a la par de Atlético San Martín, quien el domingo recive al ‘violeta’ de Facundo Quiroga.

El encuentro fue sumamente competitivo y se resolvió gracias a los dos goles de Nicolás Longarini, quien marcó uno de penal y otro en jugada. Por el lado de Atlético Naón, Emiliano Perujo descontó para los visitantes, pero no fue suficiente para evitar la derrota.

El partido comenzó con un gran dinamismo, con ambos equipos buscando desde el principio la ventaja. Sin embargo, fue San Agustín quien se mostró más eficaz en la definición. Atlético Naón intentó reaccionar tras el gol de penal, pero la solidez defensiva del Granate y algunas buenas intervenciones del arquero local, le permitieron llevarse tres puntos muy importantes en su lucha por escalar en la tabla.

Con este triunfo, San Agustín llegó a los 24 puntos, colocándose en la quinta posición, por debajo de Once Tigres (25 puntos). Por su parte, Atlético Naón sigue en lo más alto de la tabla, igualado con San Martín, pero no logra despegarse del resto de los competidores.

Programación de la fecha 16:

Viernes 27

Deportivo San Agustín 2 (Nicolás Longarini, los dos goles, uno de penal) – Atlético Naón 1 (Emiliano Perujo)

Hora : 21:00

Arbitraje : Sebastián Bravo

Atlético Patricios vs. El Fortín

Hora : 18:30

Arbitraje : Walter Medrano

Atlético Patricios vs. El Fortín : 18:30 : Walter Medrano Domingo 1 de marzo

San Martín vs. Atlético Quiroga

Arbitraje: Martín Utello

Libertad vs. Once Tigres

Arbitraje: Enrique Márquez

Agustín Álvarez vs. Atlético 9 de Julio

Arbitraje: Martín Moreno

La Niña vs. Atlético French

Arbitraje: Ricardo Tripulillo

Con la disputa de esta fecha, la competencia se vuelve cada vez más reñida, y los equipos de la parte alta de la tabla lucharán por mantener su lugar o dar el golpe para escalar posiciones. El choque entre El Santo y El Violeta del domingo también se perfila como uno de los más esperados de la jornada.

Tabla de posiciones

Atlético Naón – 31 puntos Atlético San Martín – 31 puntos Libertad – 26 puntos Once Tigres – 25 puntos San Agustín – 24 puntos Atlético French – 23 puntos Atlético 9 de Julio – 21 puntos Atlético Quiroga – 19 puntos Atlético Patricios – 15 puntos El Fortín – 14 puntos Agustín Álvarez – 13 puntos La Niña – 11 puntos

Este campeonato sigue sumamente parejo y cada partido se convierte en una final para los equipos que pelean por los primeros puestos.