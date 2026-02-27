La apicultura se reúne en la cabaña Apiario Pedro J. Bover

- Advertisement -

El 9° Encuentro Nacional de Criadores de Abejas Reinas y la 2° Expo Apícola Nacional e Internacional Pedro J. Bover se llevarán a cabo los días 6 y 7 de marzo de 2026. El evento reunirá a expertos y productores apícolas para compartir conocimientos y avances en sanidad, genética y mercados. La provincia de Buenos Aires, líder en producción apícola, será el escenario de este encuentro que busca impulsar la competitividad del sector. La agenda incluye charlas técnicas, exposición de cabañas y un concurso de abejas reinas. El evento contará con la participación de especialistas de Argentina y Uruguay, y abordará temas como la resistencia a enfermedades y la diversificación de mercados. Una oportunidad para que productores y estudiantes se actualicen y establezcan contactos en un sector en crecimiento.