El 9° Encuentro Nacional de Criadores de Abejas Reinas y la 2° Expo Apícola Nacional e Internacional Pedro J. Bover se llevarán a cabo los días 6 y 7 de marzo de 2026. El evento reunirá a expertos y productores apícolas para compartir conocimientos y avances en sanidad, genética y mercados. La provincia de Buenos Aires, líder en producción apícola, será el escenario de este encuentro que busca impulsar la competitividad del sector. La agenda incluye charlas técnicas, exposición de cabañas y un concurso de abejas reinas. El evento contará con la participación de especialistas de Argentina y Uruguay, y abordará temas como la resistencia a enfermedades y la diversificación de mercados. Una oportunidad para que productores y estudiantes se actualicen y establezcan contactos en un sector en crecimiento.
La apicultura se reúne en la cabaña Apiario Pedro J. Bover
La provincia de Buenos Aires, líder en producción apícola, será el escenario de este encuentro que busca impulsar la competitividad del sector
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -