Mariano Navone cede ante Luciano Darderi en un gran duelo en el Abierto de Chile

Mariano Navone vivió una noche de altos y bajos en su enfrentamiento ante Luciano Darderi en el segundo partido del Torneo ATP 250 Abierto de Chile. En un encuentro que se extendió por más de dos horas, el joven tenista de Nueve de Julio dejó todo en la cancha, ofreciendo un juego sólido y competitivo ante un rival de gran nivel.

El primer set fue para Darderi, quien aprovechó su experiencia y logró imponerse por 3-6. Sin embargo, Navone no se dio por vencido y en el segundo parcial, con un tenis más agresivo y preciso, logró nivelar el marcador 6-3 a su favor, demostrando que su potencial está en ascenso.

Ya en el tercer y definitivo set, el joven argentino mantuvo el ritmo y estuvo muy cerca de llevarse la victoria, pero finalmente, Darderi se mostró más sólido en los momentos finales y se impuso 4-6. Aunque la derrota fue dura, Navone dejó una muy buena impresión, mostrando que tiene un futuro prometedor en el circuito profesional.

A pesar de la derrota, Mariano Navone se retira del torneo con la cabeza en alto, habiendo demostrado que puede competir de igual a igual con los mejores tenistas del mundo. Enfrentarse al actual número 21 del mundo es, sin duda, un gran desafío, y el joven tenista supo estar a la altura.

El futuro sigue siendo brillante para Navone, quien continuará trabajando en su juego para dar lo mejor de sí en futuros torneos. Este viernes cumplirá 25 años.