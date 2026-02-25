Alegría Deportiva: dos nuevejulienses en la Selección Argentina

- Advertisement -

Desde este viernes hasta el domingo 1° de marzo, la Ciudad de Enrique Godoy, en la Provincia de Río Negro, se convertirá en la Capital Nacional del Newcom, al ser el escenario del Torneo “Rumbo a Uruguay”.

Esta competencia, que servirá como preparación para el próximo Sudamericano de Selecciones, contará con la participación de la Selección Argentina +50 Mixto, además de las selecciones provinciales de Río Negro y Neuquén.

El evento es organizado por la Federación Argentina de Voley (FEBA) a través de su Secretaría de Newcom, y la Federación Rionegrina de Voleibol.

Durante estos días, la ciudad vivirá intensas jornadas deportivas, con una serie de actividades abiertas a la comunidad, que incluyen entrenamientos, conferencias y talleres.

El cronograma de actividades comenzará este viernes a las 9 hs con el entrenamiento de la Selección Argentina, seguido de una conferencia de prensa a las 11 hs. A las 15 hs, habrá talleres de Newcom para todos los interesados, y a las 18 hs se realizará el acto inaugural con el inicio oficial del torneo.

El sábado, el certamen continuará desde las 9 hs, con más partidos y talleres, para culminar el domingo con la gran final y el cierre del evento.

Este torneo tiene un especial interés para Nueve de Julio, ya que dos de los jugadores convocados para la Selección Argentina son oriundos de esta ciudad: Alejandra Aramburu y Marcelo Dicásolo, ambos representantes del Club Atlético 9 de Julio.

Sin duda, una oportunidad única para que los nuevejulienses sigan de cerca a sus representantes en un torneo de nivel nacional e internacional.