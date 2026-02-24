martes, febrero 24, 2026
Tenis

Mariano Navone avanza a la siguiente ronda tras abandono de Vit Kopriva

Fue en debut del Abierto de Chile don el Checoeslovaco se retiró en el desarrollo del tercer set por una lesión

El tenista nuevejuliense Mariano Navone obtuvo su pase a la siguiente ronda del ATP 250 Abierto de Chile después de que su rival, el checo Vit Kopriva, se viera obligado a abandonar el partido por una lesión.

Tras un primer set ganado por Kopriva (6-3), Navone reaccionó con fuerza, llevándose el segundo set por un contundente 6-0.

Cuando el marcador en el tercer set ya estaba 3-1 a favor del argentino, el tenista checo no pudo continuar y decidió retirarse, dejando a Navone como vencedor.

Mariano Navone que este viernes 27 de febrero cumplirá 25 años, ahora espera por su próximo oponente, cuyo nombre aún está por definirse.

