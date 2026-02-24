Mariano Navone avanza a la siguiente ronda tras abandono de Vit Kopriva

El tenista nuevejuliense Mariano Navone obtuvo su pase a la siguiente ronda del ATP 250 Abierto de Chile después de que su rival, el checo Vit Kopriva, se viera obligado a abandonar el partido por una lesión.
Tras un primer set ganado por Kopriva (6-3), Navone reaccionó con fuerza, llevándose el segundo set por un contundente 6-0.
Cuando el marcador en el tercer set ya estaba 3-1 a favor del argentino, el tenista checo no pudo continuar y decidió retirarse, dejando a Navone como vencedor.
Mariano Navone que este viernes 27 de febrero cumplirá 25 años, ahora espera por su próximo oponente, cuyo nombre aún está por definirse.