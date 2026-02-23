Mariano Navone debuta en el Chile Open 2026 ante Vit Kopriva

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

El ATP 250 Chile Open 2026 comenzará este lunes 23 de febrero, marcando un hito histórico para el tenis nacional, ya que será el torneo con más chilenos en el cuadro principal de la historia. Con cinco tenistas nacionales clasificados directamente y dos más en la fase de clasificación, la emoción está a flor de piel en la previa del evento que cerrará la gira sudamericana de la ATP.

Uno de los duelos más esperados será el de Mariano Navone, quien enfrentará al checo Vit Kopriva en la primera ronda del torneo, el martes 24 de febrero. Kopriva, actualmente ubicado en el puesto 163 del ranking ATP, se perfila como un desafiante rival para el argentino, quien buscará avanzar en su carrera hacia su primer título ATP en Chile.

El Chile Open 2026 no solo promete emociones en la cancha, sino también en la historia del tenis nacional. Por primera vez, cinco chilenos estarán presentes en el cuadro principal: Alejandro Tabilo (68°), Cristian Garín (89°), Tomás Barrios (107°), Nicolás Jarry (143°) y Matías Soto (317°). Estos jugadores se han ganado su lugar por ranking, mientras que los jóvenes Benjamín Torrealba y Nicolás Villalón, de 20 y 21 años respectivamente, intentarán superar la clasificación para unirse al grupo.

Además, Diego Jarry, hermano menor de Nicolás, competirá en el cuadro de dobles, lo que eleva el número de tenistas nacionales en la edición 2026 a un total de ocho.

El Chile Open 2026 se desarrollará entre el 23 de febrero y el 1 de marzo, y será una de las citas más importantes del calendario ATP en la región, justo antes del primer Masters 1.000 del año, que se celebrará en Indian Wells, Estados Unidos.