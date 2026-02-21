Un joven nuevejuliense dio el gran triunfo a Banfield ante Newell’s Old Boys

El joven delantero Tiziano Perrotta, oriundo de 9 de Julio, comenzó a marcar su huella en Banfield. Este sábado, el atacante que firmó su primer contrato profesional hasta 2027, fue importante en la victoria 3-0 de su equipo sobre Newell’s Old Boys en el estadio Florencio Solá, por la fecha 6 del Torneo Apertura 2026. Con dos goles en su haber, Perrotta se destacó como la gran figura del partido y contribuyó de manera decisiva al resultado, dejando en claro que el fútbol de su ciudad natal sigue brillando en el máximo nivel.

Perrotta llegó a Banfield en febrero de 2023, y rápidamente se destacó en las divisiones inferiores. En su paso por la Sexta División, anotó 7 goles, y su racha goleadora continuó en 2024, cuando en la Quinta División marcó 11 tantos. Ya en 2025, se consagró como titular de la Reserva, donde fue máximo goleador del equipo con 5 tantos en el Torneo Proyección Apertura, lo que le permitió dar el salto al plantel profesional.

La historia de Tiziano Perrotta es un claro ejemplo del esfuerzo, la dedicación y el talento de los jóvenes futbolistas de la Liga Nuevejuliense, que siguen ganando protagonismo en el fútbol argentino. La influencia de este joven nuevejuliense se vio reflejada en el triunfo de Banfield, y su familia, también vinculada al fútbol, vivió una jornada especial, celebrando el primer gran éxito de su hijo en la Primera División.

Este brillante presente de Perrotta no solo es un orgullo para Banfield, sino también para su club, Agustín lavrez, ya que es fruto de sus inferiores y Escuela de Futbol, que sigue de cerca el recorrido de su joven estrella, quien promete seguir creciendo y dejando su marca en el fútbol profesional.