Once Tigres será sede de un encuentro solidario para Bomberos de 9 de Julio

El próximo sábado 28 de febrero, el Coqueto de Once Tigres se convertirá en el punto de encuentro de una jornada solidaria que buscará recaudar fondos para el cuerpo de Bomberos Voluntarios de Nueve de Julio. La jornada, organizada por los delegados de los equipos de fútbol senior que participan en la liga de Once Tigre, promete ser una jornada de deporte y solidaridad.

Una iniciativa con propósito

La idea de realizar este evento surgió entre los equipos del fútbol senior y los bomberos de la ciudad, quienes decidieron unir esfuerzos para llevar a cabo una jornada benéfica. La propuesta consiste en destinar todos los fondos recaudados en la venta de alimentos y bebidas en la cantina del evento a la institución bomberil.

Desde la organización, se señaló que todo lo que se consuma en la cantina será donado a los bomberos, con la ayuda de todos los participantes.

La actividad tiene como objetivo principal ayudar a los bomberos de Nueve de Julio, quienes han estado trabajando intensamente en su capacitación y preparación para hacer frente a las emergencias. Además, el dinero recaudado servirá para mejorar las instalaciones y equipos de entrenamiento de los integrantes del cuerpo activo, como la compra de una bicicleta fija y la mejora de una cinta de correr en su gimnasio, herramientas importantes para mantener en óptimas condiciones a los bomberos en sus tareas diarias.

Detalles del evento

La jornada comenzará a partir de las 13 del sábado 28 de febrero en la cancha de Once Tigres. Se podrán disfrutar de los partidos de fútbol senior, que corresponden a la última fecha de la liga, y también habrá una entrega de premios a los equipos ganadores. La actividad contará con un ambiente festivo, música y diversas opciones para que todos los asistentes puedan colaborar y disfrutar del encuentro.

Este es un esfuerzo colectivo de los equipos y de la comunidad. Además de los partidos de fútbol, invitamos a toda la gente a disfrutar de la jornada, colaborar con la causa de los bomberos y pasar un buen rato en familia se expresó desde la organización.

La solidaridad de la comunidad

En la jornada también se realizarán rifas y otras actividades para seguir recaudando fondos, y se espera una gran participación no solo de los jugadores, sino también de las familias y amigos de los equipos.

Los delegados de los equipos de fútbol senior, que actualmente están compuestos por más de 40 jugadores de distintas edades, se mostraron muy comprometidos con la causa. Algunos de los equipos participantes son: Deportivo Paraguayo, Kilómetro, Morea, 12 de Octubre, Rejunte la Base, Provincial FC, entre otros.

Los bomberos, por su parte, agradecieron públicamente esta colaboración y destacaron la importancia de este tipo de iniciativas solidarias, especialmente en tiempos difíciles. “Es muy valioso el apoyo de la comunidad. No solo estamos recibiendo un aporte económico, sino también el reconocimiento y la ayuda de todos los que se suman a esta causa”, expresó Martín del Castillo a CN, en su condición de la Presidente de la Asociación de los bomberos.

Una invitación abierta

La entrada a la jornada será libre y gratuita, y se invita a toda la comunidad de Nueve de Julio a ser parte de esta jornada de solidaridad.

Al respecto se invita a toda la comunidad a asistir, disfrutar de un buen partido de fútbol, colaborar con los bomberos y compartir una tarde de camaradería.

La jornada no solo será una excelente oportunidad para disfrutar del fútbol senior, sino también para apoyar a quienes trabajan incansablemente por la seguridad y bienestar de toda la comunidad.