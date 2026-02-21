domingo, febrero 22, 2026
Solidaridad

Once Tigres será sede de un encuentro solidario para Bomberos de 9 de Julio

El evento será el vendero sábado 28 desde las 13 hs, organizado por los delegados de los equipos de fútbol senior para que lo recaudad por la cantina sirva ata la compra de equipamiento para el gimnasio del cuerpo de Bomberos

