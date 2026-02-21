Duelo por el liderazgo mientras se miran las ubicaciones pensando en la fase II

La decimoquinta fecha del Torneo “A” de la Liga Nuevejuliense se pone en marcha este sábado con una jornada que promete ser relevante para varios equipos que pelean por la punta, la clasificación y la permanencia.

Con Atlético Naón liderando la tabla con 31 puntos, la acción se concentrará en los partidos de este fin de semana, que podrían redefinir el rumbo del campeonato.

El Fortín y San Agustín abren la fecha

Este sábado, El Fortín recibirá a San Agustín en el estadio de la Avenida Almirante Brown. Este partido, que comenzará a las 21:00, marcará el inicio de la fecha, con los dos equipos buscando mejorar sus posiciones. El Fortín, con 11 puntos, lucha por salir de la zona baja, mientras que San Agustín (21 pts.) busca consolidarse en la mitad de tabla. Además, desde las 19:00 se jugará el encuentro de cuarta división. El arbitraje estará a cargo de Guillermo Bonello.

Partidos del domingo

Este domingo será un día lleno de acción, con varios enfrentamientos decisivos:

Atlético Nación , con 31 puntos, recibirá a Atlético San Martín a solo tres puntos menos (28), que ocupa la segunda posición. El partido, de gran relevancia para ambos equipos, comenzará a las 17:30 y será arbitrado por Jonathan Crivelli . San Martín necesita ganar para acercarse al líder, Atlético Naón , luchará por meterse en la parte alta de la tabla.

, con 31 puntos, recibirá a a solo tres puntos menos (28), que ocupa la segunda posición. El partido, de gran relevancia para ambos equipos, comenzará a las 17:30 y será arbitrado por . necesita ganar para acercarse al líder, , luchará por meterse en la parte alta de la tabla. Once Tigres (25 pts.) se medirá contra Agustín Álvarez (10 pts.), buscando los tres puntos en su cancha, el coqueto estadio. Este partido, que se jugará a las 20:00 horas, tendrá el arbitraje de Martín Utello . Once Tigres peleará por no perder terreno con los punteros y el rojo busará seguir sumando para ser parte de la fase II.

(25 pts.) se medirá contra (10 pts.), buscando los tres puntos en su cancha, el coqueto estadio. Este partido, que se jugará a las 20:00 horas, tendrá el arbitraje de . peleará por no perder terreno con los punteros y el rojo busará seguir sumando para ser parte de la fase II. En otro encuentro importante, Atlético Quiroga (18 pts.) recibirá a Libertad (25 pts.) en la Fortaleza Violeta. El partido, que se jugará a las 17:30 horas, será arbitrado por Julio Márquez . Atlético Quiroga necesita ganar para seguir aspirando a posiciones más altas, mientras que Libertad buscará sumar para mantenerse cerca de los primeros lugares.

(18 pts.) recibirá a (25 pts.) en la Fortaleza Violeta. El partido, que se jugará a las 17:30 horas, será arbitrado por . necesita ganar para seguir aspirando a posiciones más altas, mientras que buscará sumar para mantenerse cerca de los primeros lugares. Atlético 9 de Julio , con 20 puntos, recibirá a La Niña (10 pts.) en el estadio Ramón N. Poratti . El partido comenzará a las 17:30 horas y será arbitrado por Diego Romero . Ambos equipos se juegan mucho: mientras que Atlético 9 de Julio buscará un triunfo para subir en la tabla, La Niña peleará por salir de la ultima ubicación.

, con 20 puntos, recibirá a (10 pts.) en el estadio . El partido comenzará a las 17:30 horas y será arbitrado por . Ambos equipos se juegan mucho: mientras que buscará un triunfo para subir en la tabla, peleará por salir de la ultima ubicación. Finalmente, en otro partido de alto interés, Atlético French (20 pts.) enfrentará a Atlético Patricios (15 pts.) a las 20:00 horas, con el arbitraje de Martín Romero. Este será un encuentro clave para ambos, que pelean por la permanencia y por mejorar su posición en la tabla.

Programación Completa de la Fecha 15:

Sábado: El Fortín vs. San Agustín – 21:00 (4ta división 19:00) – Arbitraje: Guillermo Bonello

Domingo: Atlético Nación vs. San Martín – 17:30 – Arbitraje: Jonathan Crivelli Once Tigres vs. Agustín Álvarez – 20:00 – Arbitraje: Martín Utello Atlético Quiroga vs. Libertad – 17:30 – Arbitraje: Julio Márquez Atlético 9 de Julio vs. La Niña – 17:30 – Arbitraje: Diego Romero Atlético French vs. Atlético Patricios – 20:00 – Arbitraje: Martín Romero



Tabla de Posiciones – Torneo “A”