INTA Chascomús innova en la siembra aérea de raigrás anual con drones de precisión

El INTA Chascomús realizó un ensayo de siembra aérea de raigrás anual sobre maíces tardíos destinados a utilización ganadera, utilizando un drone de grandes dimensiones equipado con sistema GPS. . La experiencia, llevada a cabo en colaboración con la Chacra Experimental Manantiales y la empresa Carlos E. Iturriaga e Hijos S.A., busca optimizar la producción forrajera en la región. La siembra aérea con drones se presenta como una alternativa eficiente y sostenible dentro de los esquemas de agricultura de precisión, permitiendo cubrir entre 5 y 10 hectáreas por hora y mejorar la cobertura del cultivo. Esta tecnología innovadora favorece el manejo estratégico de los sistemas ganaderos y reduce los tiempos y recursos necesarios para la siembra. El ensayo es un ejemplo de la articulación entre el sector público y privado para impulsar la innovación y el desarrollo en la producción ganadera.