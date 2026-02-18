miércoles, febrero 18, 2026
Agro

INTA Chascomús innova en la siembra aérea de raigrás anual con drones de precisión

Esta innovadora tecnología permite realizar la siembra al voleo con altos niveles de precisión, accediendo a terrenos de difícil tránsito y reduciendo la compactación del suelo

El INTA Chascomús realizó un ensayo de siembra aérea de raigrás anual sobre maíces tardíos destinados a utilización ganadera, utilizando un drone de grandes dimensiones equipado con sistema GPS.. La experiencia, llevada a cabo en colaboración con la Chacra Experimental Manantiales y la empresa Carlos E. Iturriaga e Hijos S.A., busca optimizar la producción forrajera en la región. La siembra aérea con drones se presenta como una alternativa eficiente y sostenible dentro de los esquemas de agricultura de precisión, permitiendo cubrir entre 5 y 10 hectáreas por hora y mejorar la cobertura del cultivo. Esta tecnología innovadora favorece el manejo estratégico de los sistemas ganaderos y reduce los tiempos y recursos necesarios para la siembra. El ensayo es un ejemplo de la articulación entre el sector público y privado para impulsar la innovación y el desarrollo en la producción ganadera.

