Aprehensiones, secuestro de 27 motocicletas y causas por drogas en Pehuajó y la región

En las últimas horas, personal policial de la ciudad de Pehuajó procedió a la aprehensión de dos menores de edad que ocasionaron la rotura de la vidriera de un comercio local y provocaron daños sobre un vehículo que se encontraba estacionado en la intersección donde fueron interceptados.

A raíz del hecho, se inició una causa penal por el delito de “Daño”, con intervención de la Fiscalía del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil en turno. Los menores fueron alojados y puestos a disposición de la autoridad judicial interviniente.

Operativos preventivos y secuestro de motocicletas

Por otra parte, durante el fin de semana se desarrollaron operativos de prevención en distintos sectores de la ciudad y el partido de Pehuajó, que arrojaron como resultado el secuestro de 27 motocicletas de distintas cilindradas.

Los rodados fueron retenidos por carecer de la documentación obligatoria para circular, labrándose además infracciones a la Ley Nacional de Tránsito 24.449 con intervención del Juzgado de Faltas local.

En uno de los procedimientos, se procedió a la aprehensión de un masculino mayor de edad y al secuestro de su motocicleta por presentar el chasis suprimido, configurando una infracción al Artículo 289 del Código Penal. En este caso intervino la Fiscalía Descentralizada Pehuajó, además del Juzgado de Faltas local por infracción a la Ley 24.449.

Aprehensión por marihuana

Asimismo, en el marco de los operativos, se iniciaron actuaciones por infracción a la Ley de Estupefacientes 23.737 contra un masculino mayor de edad que circulaba en motocicleta sin la documentación correspondiente.

Al realizarse el registro del rodado, se incautó sustancia compatible con marihuana, procediéndose a su aprehensión y al secuestro del moto-vehículo. Intervino la Fiscalía de Estupefacientes, que dispuso el cumplimiento de las diligencias de rigor y posteriormente otorgó la libertad al involucrado. En forma paralela, se labró infracción a la Ley 24.449 con intervención del Juzgado de Faltas.

Conductor alcoholizado en Juan José Paso

En otro procedimiento, llevado a cabo en la localidad de Juan José Paso, se aprehendió a un masculino mayor de edad por conducir en estado de ebriedad. Se procedió al secuestro del vehículo y a la retención de la licencia de conducir.

Se iniciaron actuaciones contravencionales con intervención del Juzgado de Faltas de Pehuajó por infracción a la Ley de Tránsito 24.449.

Incautación de cocaína

Finalmente, se dio inicio a actuaciones por infracción a la Ley de Estupefacientes 23.737 tras la incautación de clorhidrato de cocaína que se hallaba en poder de una femenina mayor de edad.

Tomó intervención la Fiscalía de Estupefacientes en turno del Departamento Judicial Trenque Lauquen, que dispuso las medidas procesales correspondientes.