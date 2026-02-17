martes, febrero 17, 2026
31.5 C
Nueve de Julio
Hockey

Entusiasmo ante cuatro días a pura competencia en pista bajo techo en el Micro Estadio de Atlético

Desde mañana empieza el tradicional certamen veraniego vuelve a reunir a decenas de jugadoras y jugadores en una competencia que combina formación, rodaje competitivo y un fuerte acompañamiento del público local

Desde este miércoles y hasta el sábado, el Micro Estadio del Club Atlético 9 de Julio será escenario de una nueva edición del Torneo de Hockey Pista, una propuesta que ya forma parte del calendario deportivo del verano en la ciudad.

La competencia se ha consolidado como un espacio clave para que equipos y deportistas sumen minutos de juego antes del inicio de las temporadas oficiales, en una modalidad dinámica y de gran intensidad. Año tras año, el crecimiento del hockey bajo techo refleja el desarrollo sostenido de la disciplina en la región, en sintonía con el impulso que promueve la Confederación Argentina de Hockey Césped y Pista a nivel nacional e internacional.

Con una convocatoria que incluye categorías formativas y divisiones mayores, el torneo no solo promueve el rendimiento deportivo, sino también el encuentro social y familiar en torno a una actividad que sigue ganando protagonismo en el Club Atlético 9 de Julio.

