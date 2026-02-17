Cerúndolo impuso su jerarquía y se quedó con el duelo ante Mariano Navone en Río

En el arranque del Rio Open (ATP 500), el duelo argentino quedó en manos de Francisco Cerúndolo (19° del ranking), quien superó a Mariano Navone (74°) por 6-3 y 6-4 en la primera presentación del torneo.

El reciente campeón del Argentina Open volvió a mostrar su solidez en polvo de ladrillo y sacó adelante un partido exigente ante su compatriota, que ofreció una actuación convincente pese a la derrota.

Navone, oriundo de Nueve de Julio, comenzó el encuentro en ventaja, desplegando un tenis agresivo y consistente desde el fondo de la cancha. Durante varios pasajes logró incomodar a Cerúndolo, sosteniendo intercambios largos y aprovechando su movilidad. Sin embargo, la mayor eficacia del porteño en los momentos clave terminó marcando la diferencia.

En el primer set, Cerúndolo ajustó su devolución y consiguió el quiebre decisivo para cerrar el parcial 6-3. En el segundo, el desarrollo fue más parejo, pero nuevamente el 19° del mundo se mostró firme con su servicio y aprovechó sus oportunidades para sellar el 6-4 definitivo.

Con este triunfo, Cerúndolo avanza a la siguiente ronda del ATP 500 de Río de Janeiro y ratifica su gran presente tras el título conseguido en Buenos Aires. Navone, por su parte, dejó una imagen positiva y confirmó su crecimiento en el circuito, compitiendo de igual a igual ante uno de los mejores argentinos del momento.