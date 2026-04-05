Mariano Navone conquista su primer título ATP en Bucarest

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En la final del ATP 250 de Bucarest, el tenista nuevejuliense Mariano Navone, en nombre de Argentina, se consagró campeón tras vencer al español Daniel Merida de España en un partido emocionante.

El encuentro fue muy disputado: Navone se llevó el primer set 6-2, mientras que el español reaccionó y ganó el segundo set 6-4.

En un tercer set intenso y luchado, Navone logró imponerse 7-5, asegurando así su primer título en el circuito ATP.

Con esta victoria, Mariano Navone suma un importante logro a su carrera y confirma su talento en el tenis internacional.