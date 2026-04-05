domingo, abril 5, 2026
15.5 C
Nueve de Julio
domingo, abril 5, 2026
15.5 C
Nueve de Julio
Tenis

Mariano Navone conquista su primer título ATP en Bucarest

Ganó la final al español Daniel Merica 6-2, 4-6 y 7-5 y festeja con alegría

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

En la final del ATP 250 de Bucarest, el tenista nuevejuliense Mariano Navone, en nombre de Argentina, se consagró campeón tras vencer al español Daniel Merida de España en un partido emocionante.

El encuentro fue muy disputado: Navone se llevó el primer set 6-2, mientras que el español reaccionó y ganó el segundo set 6-4.

En un tercer set intenso y luchado, Navone logró imponerse 7-5, asegurando así su primer título en el circuito ATP.

Con esta victoria, Mariano Navone suma un importante logro a su carrera y confirma su talento en el tenis internacional.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6183

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR