lunes, febrero 16, 2026
28.3 C
Nueve de Julio
lunes, febrero 16, 2026
28.3 C
Nueve de Julio
Policiales

Dos aprehendidos tras intento de robo en una cantina de Lincoln

El hecho ocurrió en la madrugada en la intersección de Av. Massey y Alvear. Uno de los sospechosos fue reducido en el lugar y el segundo fue detenido horas más tarde tras un allanamiento de urgencia.

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Durante la madrugada, personal de la Comisaría de Lincoln intervino en un intento de robo ocurrido en una cantina ubicada en la intersección de las calles Av. Massey y Alvear, en la ciudad de Lincoln.

El procedimiento se inició a partir de un alerta emitido por el Centro de Operaciones Lincoln, cuyo operador advirtió a través de las cámaras de monitoreo municipales la presencia de dos hombres que, tras forzar una pared de fenólico del puesto de comidas, ingresaron al local con aparentes fines delictivos.

Al arribar al lugar, el móvil policial constató la veracidad del aviso, observando en el interior de la cantina a dos individuos que se encontraban sustrayendo bebidas alcohólicas y otros elementos de mercadería.

De inmediato, los efectivos procedieron a intervenir. Tras un forcejeo, lograron reducir y aprehender a uno de los sospechosos, un joven de 18 años, conocido en el ámbito policial, a quien además se le secuestraron productos pertenecientes al comercio.

En tanto, el segundo implicado, de 26 años y también con antecedentes, logró darse a la fuga luego de un enfrentamiento con el personal policial.

Una vez identificado el prófugo, se solicitó una orden de allanamiento de urgencia para el domicilio donde residía. La medida fue otorgada por la Ayudantía Fiscal de Lincoln y permitió concretar la aprehensión del segundo involucrado horas más tarde.

Ambos sujetos quedaron a disposición de la Justicia, imputados por el delito de robo en grado de tentativa y atentado contra la autoridad.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6134

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR