Dos aprehendidos tras intento de robo en una cantina de Lincoln

Durante la madrugada, personal de la Comisaría de Lincoln intervino en un intento de robo ocurrido en una cantina ubicada en la intersección de las calles Av. Massey y Alvear, en la ciudad de Lincoln.

El procedimiento se inició a partir de un alerta emitido por el Centro de Operaciones Lincoln, cuyo operador advirtió a través de las cámaras de monitoreo municipales la presencia de dos hombres que, tras forzar una pared de fenólico del puesto de comidas, ingresaron al local con aparentes fines delictivos.

Al arribar al lugar, el móvil policial constató la veracidad del aviso, observando en el interior de la cantina a dos individuos que se encontraban sustrayendo bebidas alcohólicas y otros elementos de mercadería.

De inmediato, los efectivos procedieron a intervenir. Tras un forcejeo, lograron reducir y aprehender a uno de los sospechosos, un joven de 18 años, conocido en el ámbito policial, a quien además se le secuestraron productos pertenecientes al comercio.

En tanto, el segundo implicado, de 26 años y también con antecedentes, logró darse a la fuga luego de un enfrentamiento con el personal policial.

Una vez identificado el prófugo, se solicitó una orden de allanamiento de urgencia para el domicilio donde residía. La medida fue otorgada por la Ayudantía Fiscal de Lincoln y permitió concretar la aprehensión del segundo involucrado horas más tarde.

Ambos sujetos quedaron a disposición de la Justicia, imputados por el delito de robo en grado de tentativa y atentado contra la autoridad.