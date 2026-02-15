Domingo de alto voltaje en el Torneo A: tres partidos que pueden sacudir la cima

- Advertisement -

La decimocuarta fecha del Torneo A de la Liga Nuevejuliense comenzó el viernes con un triunfo que movió la tabla: Atlético French venció 2 a 1 a San Agustín en un duelo intenso. Lucas Rodríguez y Santiago Molina marcaron para la visita, mientras que Nicolás Longarini, de penal, había puesto en ventaja al local. Con estos tres puntos, French llegó a 20 unidades y se metió de lleno en la pelea por la clasificación a la Fase II.

Domingo con tres duelos claves

La continuidad será este domingo con tres encuentros que pueden modificar la parte alta y media de la tabla.

A las 19, Atlético Patricios recibirá a Atlético 9 de Julio (arbitraje de Walter Medrano). Ambos llegan necesitados: Patricios suma 15 puntos y 9 de Julio 17, por lo que el cruce es vital para no perder terreno.

Desde las 20, San Martín será local ante El Fortín (María Radiciotti). El Santo, escolta con 27 unidades, buscará recuperarse y meterle presión al líder, mientras que El Fortín intentará dar el golpe y escalar desde el fondo.

En tanto, a las 20.30, La Niña enfrentará a Once Tigres (Ricardo Tripulillo). Once Tigres, tercero con 24 puntos, quiere seguir prendido arriba; La Niña necesita sumar para salir del último lugar.

Lunes de Carnaval para completar la fecha

La jornada se cerrará mañana lunes con dos partidos determinantes.

El líder Atlético Naón (28 pts) recibirá desde las 20.30 a Atlético Quiroga (18 pts), en un choque clave para sostener la cima.

Además, Agustín Álvarez se medirá ante Libertad (arbitraje de Guillermo Bonello). El Rojo del Palomar llega en alza, mientras que Libertad, con 22 puntos, necesita volver al triunfo para no ceder posiciones en la lucha por la clasificación.

Con la tabla apretada y varios equipos separados por pocos puntos, el Torneo A entra en una etapa decisiva donde cada resultado puede marcar el rumbo del campeonato.