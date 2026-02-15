Bautista Damiani ganó en El Calafate y abrió el 2026 tras cerrar el 2025 con victoria

El campeonato 2026 del TC Pista comenzó con grandes emociones en el autódromo Autódromo Enrique “Quique” Freile, donde Bautista Damiani celebró la victoria.

El piloto de Nueve de Julio cerró un fin de semana perfecto: ganó su serie en la mañana y luego se quedó con la final, resultado que lo deja en lo más alto del campeonato tras la primera fecha. Además, el triunfo cobra mayor dimensión si se tiene en cuenta que Damiani ya había ganado la última carrera del 2025, encadenando así dos victorias consecutivas en la categoría.

Una final intensa y con polémica

La competencia no fue sencilla para el bonaerense. En los primeros giros perdió la punta tras excederse en un frenaje, situación que fue aprovechada por Gabriel Gandulia, quien tomó el liderazgo durante varias vueltas.

Sin embargo, un despiste motivó el ingreso del auto de seguridad y la neutralización de la carrera. En el relanzamiento, el piloto invadió la línea de Damiani; ambos autos se rozaron y la maniobra derivó en un recargo de cinco segundos para Gandulia.

A partir de allí, Damiani recuperó el control y se encaminó con firmeza hacia la bandera a cuadros.

Tambien vive la alegrìa de este triunfo otro nuevejuliense, se trata de Fabio ‘el chino’ Martinez que le hace el motor.

El podio y el campeonato

El ganador fue escoltado por Benjamín Antón y Eugenio Provens, quienes completaron el podio en la “Tierra de los Glaciares”.

En tanto, Gandulia, en su intento por descontar, realizó un trompo y quedó cruzado en la pista, siendo esquivado afortunadamente por el resto del pelotón. Finalmente terminó noveno, detrás de Santiago Biani, Luciano Cotignola (quien avanzó desde el 16° puesto de largada), Thomas Pozner y Nicanor Santilli Pazos. Décimo arribó Faustino Cifre.

Con este resultado, Damiani se va de El Calafate con 45 puntos, liderando el campeonato. Antón lo sigue a tres unidades, mientras que Provens se ubica tercero a siete puntos.

Lo que viene

La segunda fecha del certamen se disputará el 8 de marzo en el autódromo de Viedma, Río Negro, donde Damiani buscará extender su gran momento y defender la cima del torneo.

El 2026 comenzó con un nombre propio en el TC Pista: Bautista Damiani, firme candidato tras un arranque ideal.