Escuela Especial 501 puso en valor los juegos de su plaza en una gesta de amor y educación

En la antesala del inicio del ciclo lectivo, la comunidad de la Escuela de Educación Especial Nº 501 llevó adelante una emotiva jornada de trabajo y compromiso bajo la consigna “Todos a Jugar”. La iniciativa, impulsada por la Asociación Cooperadora, permitió comenzar el proceso de puesta en valor de la plazoleta que es utilizada diariamente por los alumnos y alumnas de la institución.

La propuesta convocó a familias, integrantes de la cooperadora y miembros de la comunidad educativa, quienes se sumaron con entusiasmo a la tarea de reacondicionar y embellecer el patio escolar. Durante la jornada de este sábado 14, y en un clima de alegría y participación, se inició la pintura de los juegos infantiles, transformando el espacio a través del trabajo compartido.

La directora Teresa Morelli resaltó la importancia de la iniciativa, subrayando que estas acciones no solo mejoran las instalaciones, sino que también fortalecen los valores de la educación y la socialización. “Poner en valor los elementos de la escuela antes del inicio de clases es una manera de renovar el compromiso con nuestros estudiantes y de generar espacios más inclusivos y estimulantes”, expresó.

El proyecto contó con la donación de pintura por parte de una pinturería, gesto que fue especialmente agradecido por la institución. “Recibimos esta colaboración con enorme gratitud, ya que nos permitió dar el primer paso en este proceso de mejora”, señalaron desde la escuela.

Previamente, se realizaron trabajos de jardinería y mantenimiento general, preparando el terreno para esta nueva etapa. La convocatoria “Todos a Jugar” sintetizó el espíritu de la jornada: jugando también se construye, se aprende y se transforma.

Desde la comunidad educativa agradecieron la difusión de estas acciones solidarias y manifestaron su deseo de continuar contando con el acompañamiento para visibilizar el compromiso y el trabajo colectivo que día a día fortalece a la institución.