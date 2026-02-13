Docentes bonaerenses convocan a un paro y peligra el inicio de clases

La Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) anunció un paro docente de 24 horas que afectará el inicio del ciclo lectivo 2026 en la Provincia de Buenos Aires, tras rechazar la oferta salarial presentada por el Gobierno provincial.

La decisión fue adoptada este mediodía durante el Congreso Extraordinario del gremio, luego de una serie de consultas realizadas a las bases en los distintos distritos bonaerenses. Según se informó, el rechazo a la propuesta fue unánime, al considerar que el incremento ofrecido —un 3% para el mes de febrero— resulta insuficiente para recomponer el poder adquisitivo de los docentes.

La presidenta de la FEB, Liliana Olivera, expresó que “la disconformidad que existe entre los docentes ante una oferta que no logra recomponer nuestros salarios se plasmó en un rechazo unánime”. Además, subrayó que “esta nueva propuesta de incremento de un 3% para el mes de febrero no alcanza a cubrir la pérdida salarial que venimos sufriendo”.

En ese sentido, detalló que un maestro de grado que recién se inicia percibiría, con la propuesta oficial, un aumento de bolsillo de $22.188, cifra que el gremio considera insuficiente frente al contexto inflacionario y el deterioro acumulado de los salarios.

Reclamos adicionales

Durante el Congreso, los delegados también manifestaron su preocupación por los reiterados inconvenientes en el funcionamiento del IOMA en distintos distritos de la provincia, una situación que —según señalaron— afecta directamente a los trabajadores de la educación y sus familias.

Asimismo, reiteraron el reclamo al Gobierno nacional por la restitución del Fondo de Incentivo Docente, un componente salarial que históricamente formó parte de los ingresos del sector y cuya continuidad es considerada clave para mejorar los haberes.

Desde la FEB indicaron que, si bien comprenden las dificultades económicas que atraviesa la Provincia, consideran urgente una recomposición salarial real. “Siempre hemos impulsado los espacios de diálogo y negociación, pero la realidad es que hoy los salarios docentes están muy deteriorados y se debe dar una recomposición real y urgente”, señalaron desde la organización, que ya había rechazado la oferta presentada en enero.

De esta manera, el conflicto salarial suma un nuevo capítulo y pone en duda el normal inicio de clases en territorio bonaerense, a la espera de una eventual nueva convocatoria a paritarias que permita destrabar la situación.