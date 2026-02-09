La Provincia de Buenos Aires invierte en educación para un comienzo de ciclo lectivo seguro

- Advertisement -

La Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires anunció una inversión de 8.500 millones de pesos para mejorar las condiciones de las instituciones educativas y garantizar un comienzo de ciclo lectivo seguro y adecuado en 2026. Esta inversión se distribuirá entre los 135 distritos de la provincia, teniendo en cuenta la cantidad de escuelas y las necesidades específicas de cada jurisdicción. Los fondos se destinarán a tareas como limpieza de tanques, desagote de pozos, refacciones menores y desmalezamiento, así como a la provisión de agua potable, artículos de limpieza y desinfección. La prioridad será dada a los establecimientos que hayan sido afectados por situaciones de emergencia que puedan comprometer el normal inicio de las clases.La titular de la cartera educativa bonaerense, Flavia Terigi, destacó que esta inversión es una demostración del compromiso del gobierno con la educación pública y el bienestar de la comunidad educativa.