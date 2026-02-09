La Liga Nuevejuliense ya tiene a sus campeones del 1° Master y proyecta un desafío mayor para 2026

- Advertisement -

A comienzos del 2025, las subcomisiones de tenis de los clubes San Martín y Atlético 9 de Julio, impulsadas por el entusiasmo de difundir, potenciar y jerarquizar la disciplina en el distrito, decidieron unir esfuerzos y dar nacimiento a la Liga Nuevejuliense de Tenis (LNT).

Más allá del trabajo individual que cada institución venía desarrollando, la conformación de la Liga permitió ordenar un calendario común, alternar sedes y categorías, y ofrecer una competencia sostenida que le dio mayor rodaje al tenis local. A lo largo del año se disputaron diversos torneos en ambas instituciones, con una participación que superó los 200 jugadores y jugadoras, provenientes de Nueve de Julio y la región.

Un Master como gran cierre de temporada

Como broche de oro, y tras la suma de puntos en cada categoría, los mejores clasificados accedieron al 1° Master de la LNT, que contó con una exigente etapa de cuartos de final con 24 partidos, continuó con las semifinales el sábado 7 en las canchas del Club San Martín, y culminó el domingo 8 con las finales de damas y caballeros en el Club Atlético 9 de Julio.

Balance positivo y trabajo en equipo

“El balance es más que positivo”, destacó Juan “Vasco” Artola, presidente de la Subcomisión de Tenis del Club San Martín. “Estamos muy contentos, hemos visto mucha gente acompañando los partidos, disfrutando lindos momentos en ambos clubes, y una final con un gran marco de público. Esto es el resultado del esfuerzo de mucha gente y del acompañamiento de empresas y vecinos que se sumaron”, remarcó.

En la misma línea, Nehuén Bracco, presidente de la Subcomisión de Tenis del Club Atlético 9 de Julio, resaltó la camaradería y el vínculo generado entre ambas instituciones.

“El desafío al inicio del 2025 era coordinar calendarios para no superponer torneos, y de ahí surgió la Liga. Se diagramaron seis torneos y un Master que inicialmente estaba previsto para diciembre, pero por cuestiones de tiempo se trasladó a fines de enero y principios de febrero”, explicó.

Bracco también subrayó que la alternancia de sedes y categorías permitió un trabajo más equilibrado, con gran movimiento de jugadores y público, lo que dejó a las subcomisiones “muy satisfechas con lo logrado”.

Mirada puesta en 2026

Finalmente, tanto Artola como Bracco adelantaron que en los próximos días se realizará una evaluación general de la temporada, se corregirán errores y en marzo se pondrá en marcha el calendario 2026, con nuevas fechas y categorías a confirmar.

“La idea es continuar y seguir creciendo”, coincidieron.

Campeones del 1° Master de la Liga Nuevejuliense de Tenis

DAMAS

Damas A: María Carna venció a Lorena Petetta 6-3 / 6-2

Damas B: Silvina Errecarret venció a Sofía Pisano 7-6 / 4-6 / 10-8

CABALLEROS