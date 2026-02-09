martes, febrero 10, 2026
Policiales

Dos conductores alcoholizados fueron frenados a tiempo en la RN9: Iban con sus hijos y rumbo a viajes largos

Ambos conductores terminaron con la licencia retenida, no pudieron continuar circulando y ahora enfrentan multas de hasta $1.800.000

0
La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) realizó controles en el peaje Zárate, sobre la Ruta Nacional 9, y detectó dos conductores alcoholizados que viajaban con sus familias, con menores a bordo, y que se dirigían a trayectos largos. Uno de los conductores marcó 1,60 g/l de alcohol en sangre y admitió haber tomado alcohol ante la pregunta del agente. Iba rumbo a Escobar, más de 50 kilómetros, con chicos en los asientos de atrás y sin cinturón. El segundo dio 0,76 g/l y se dirigía a Tigre, más de 70 kilómetros de recorrido, también con su familia y menores de edad. Ambos conductores terminaron con la licencia retenida, no pudieron continuar circulando y ahora enfrentan multas de hasta $1.800.000, más una inhabilitación para conducir por el tiempo que determine la Justicia. Estos casos exponen la importancia de los controles de alcoholemia para prevenir siniestros viales. Solo en enero, la ANSV controló 537 mil vehículos en todo el país y sacó de circulación a 2 mil conductores que dieron positivo en alcoholemia.

