Jornada de encuentros y camaradería en el gimnasio del Club Atlético

El fin de semana pasado se desarrolló en el gimnasio del Club Atlético una activa jornada de Newcom, modalidad mixto, categoría +50, con la participación de equipos locales y de la región, en el marco de la preparación para el inicio de la temporada oficial 2026.

Durante la actividad se disputaron una serie de partidos amistosos entre los equipos del Club Atlético, el CEF Nº 101, ambos de nuestra ciudad, y el conjunto de General La Madrid. Los encuentros se llevaron a cabo el día sábado, mientras que el domingo estuvo dedicado a entrenamientos conjuntos, fortaleciendo no solo el aspecto deportivo sino también las excelentes relaciones que caracterizan al Newcom.

La jornada tuvo como objetivo principal continuar con las respectivas pretemporadas, de cara a un año que será intenso para los clubes federados e inscriptos en la Federación del Vóley Argentino (FEVA), Secretaría Newcom. Durante la temporada, deberán afrontar los torneos Provinciales, de los cuales surgirán los clasificados a los certámenes Nacionales, y posteriormente a las competencias Sudamericanas.

En este contexto, vale destacar el antecedente del Club Atlético 9 de Julio, que logró consagrarse primero a nivel provincial y posteriormente liderar el ranking nacional, obteniendo así el derecho a participar en la competencia internacional, reflejando el crecimiento y el alto nivel alcanzado por esta disciplina.

Más allá de los resultados, la jornada fue una clara muestra del espíritu de camaradería y respeto que distingue al Newcom, con equipos compartiendo experiencias, entrenamientos y espacios de formación.

Por otra parte, el conjunto Kosiuco comenzará su actividad interprovincial el sábado 28, cuando participará como invitado en un certamen a desarrollarse en Santa Rosa de Calamuchita, en el centro de la provincia de Córdoba, donde competirán equipos locales y de provincias vecinas.

El plantel del Club Atlético estuvo integrado por Daniela Aniasi, Alejandra Aramburu, Claudia Cañizal, Karina De Buono, Marcelo Dicásolo, Diego F. Diez, Juan Marcelo González, Rubén Neri, Maricel Oyarzabal, Daniel Rodríguez, Adrián Spalla y Oscar Spalla, bajo la dirección técnica de Susana Reale.