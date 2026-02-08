Fiesta del Drag Racing en Nueve de Julio: El Autódromo vivió una jornada inolvidable

El Autódromo de Nueve de Julio se convirtió en el epicentro del drag racing durante la última fecha del Campeonato 2025, una jornada que combinó lo mejor de la velocidad con un clima de camaradería que prevaleció hasta bien entrada la madrugada. Desde las primeras horas de la tarde y hasta aproximadamente las 2 de la mañana, el circuito recibió a una multitud de competidores, tanto de motos como de autos, que mostraron el constante crecimiento de la disciplina en la región.
La jornada estuvo marcada por una gran concurrencia de público, que acompañó cada pasada y celebró con entusiasmo la definición de los campeonatos. El ambiente familiar y de amistad predominó durante todo el evento, dejando en claro que el drag racing en 9 de Julio sigue ganando terreno.
Las pruebas se llevaron a cabo con total normalidad, sin contratiempos, y permitieron coronar a los campeones de cada divisional, cerrando una temporada 2025 sumamente competitiva. A continuación, el detalle de los campeones en cada una de las categorías:
Campeonatos 2025 – Motos
- Clase 1 (11.00s): 1° Matías Toledo – 2° Hugo Díaz
- Clase 2 (10.50s): 1° Andrés Sierra – 2° Matías Toledo
- Clase 3 (10.00s): 1° Matías Toledo – 2° Pablo Pacheco
- Clase 4 (9.50s): 1° Facundo Arce – 2° Frank Aliandri
- Clase 5 (9.00s): 1° Cristian Filipini – 2° Bruno Ferreyra
- Clase 6 (8.50s): 1° Roberto Giménez – 2° Iván Porras
- Clase 7 (8.00s): 1° Facundo Tellería – 2° Cristian Filipini
- Clase 8 (7.50s): 1° Facundo Tellería – 2° Cristian Malla
- Clase Libre: 1° Frank Aliandri – 2° Facundo Tellería
- Libre 2 válvulas: 1° Facundo Ferreyra – 2° Marcos Toledo
Campeonatos 2025 – Autos
- Clase 1 (11.40s): 1° Esteban Rosso – 2° Jeremías Vigorelli
- Clase 2 (10.50s): 1° Augusto Barazzotto – 2° José Luis Medranda
- Clase 3 (10.00s): 1° Gustavo Direnzo – 2° Augusto Barazzotto
- Clase 4 (9.50s): 2° Diego Longarini (sin ganador por falta de requisitos reglamentarios)
- Clase 5 (9.00s): 1° Roberto Orrijola – 2° Marcelo Pagano
- Clase 6 (8.50s): 1° César Agudo – 2° Roberto Orrijola
- Clase 7 (8.00s): 1° Nicolás Marini – 2° César Agudo
- Clase 8 (7.50s): 1° Alejandro Gómez – 2° Lucas Villegas
Con un balance altamente positivo, el Autódromo Ciudad de 9 de Julio reafirmó su lugar como un referente del drag racing, dejando grandes expectativas de cara al próximo calendario. Este evento, además de consagrar a los campeones del 2025, se despide con la promesa de seguir creciendo y consolidando a la disciplina en la región.