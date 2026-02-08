Fiesta del Drag Racing en Nueve de Julio: El Autódromo vivió una jornada inolvidable

- Advertisement -

El Autódromo de Nueve de Julio se convirtió en el epicentro del drag racing durante la última fecha del Campeonato 2025, una jornada que combinó lo mejor de la velocidad con un clima de camaradería que prevaleció hasta bien entrada la madrugada. Desde las primeras horas de la tarde y hasta aproximadamente las 2 de la mañana, el circuito recibió a una multitud de competidores, tanto de motos como de autos, que mostraron el constante crecimiento de la disciplina en la región.

La jornada estuvo marcada por una gran concurrencia de público, que acompañó cada pasada y celebró con entusiasmo la definición de los campeonatos. El ambiente familiar y de amistad predominó durante todo el evento, dejando en claro que el drag racing en 9 de Julio sigue ganando terreno.

Las pruebas se llevaron a cabo con total normalidad, sin contratiempos, y permitieron coronar a los campeones de cada divisional, cerrando una temporada 2025 sumamente competitiva. A continuación, el detalle de los campeones en cada una de las categorías:

Campeonatos 2025 – Motos

Clase 1 (11.00s) : 1° Matías Toledo – 2° Hugo Díaz

: 1° Matías Toledo – 2° Hugo Díaz Clase 2 (10.50s) : 1° Andrés Sierra – 2° Matías Toledo

: 1° Andrés Sierra – 2° Matías Toledo Clase 3 (10.00s) : 1° Matías Toledo – 2° Pablo Pacheco

: 1° Matías Toledo – 2° Pablo Pacheco Clase 4 (9.50s) : 1° Facundo Arce – 2° Frank Aliandri

: 1° Facundo Arce – 2° Frank Aliandri Clase 5 (9.00s) : 1° Cristian Filipini – 2° Bruno Ferreyra

: 1° Cristian Filipini – 2° Bruno Ferreyra Clase 6 (8.50s) : 1° Roberto Giménez – 2° Iván Porras

: 1° Roberto Giménez – 2° Iván Porras Clase 7 (8.00s) : 1° Facundo Tellería – 2° Cristian Filipini

: 1° Facundo Tellería – 2° Cristian Filipini Clase 8 (7.50s) : 1° Facundo Tellería – 2° Cristian Malla

: 1° Facundo Tellería – 2° Cristian Malla Clase Libre : 1° Frank Aliandri – 2° Facundo Tellería

: 1° Frank Aliandri – 2° Facundo Tellería Libre 2 válvulas: 1° Facundo Ferreyra – 2° Marcos Toledo

Campeonatos 2025 – Autos

Clase 1 (11.40s) : 1° Esteban Rosso – 2° Jeremías Vigorelli

: 1° Esteban Rosso – 2° Jeremías Vigorelli Clase 2 (10.50s) : 1° Augusto Barazzotto – 2° José Luis Medranda

: 1° Augusto Barazzotto – 2° José Luis Medranda Clase 3 (10.00s) : 1° Gustavo Direnzo – 2° Augusto Barazzotto

: 1° Gustavo Direnzo – 2° Augusto Barazzotto Clase 4 (9.50s) : 2° Diego Longarini (sin ganador por falta de requisitos reglamentarios)

: 2° Diego Longarini (sin ganador por falta de requisitos reglamentarios) Clase 5 (9.00s) : 1° Roberto Orrijola – 2° Marcelo Pagano

: 1° Roberto Orrijola – 2° Marcelo Pagano Clase 6 (8.50s) : 1° César Agudo – 2° Roberto Orrijola

: 1° César Agudo – 2° Roberto Orrijola Clase 7 (8.00s) : 1° Nicolás Marini – 2° César Agudo

: 1° Nicolás Marini – 2° César Agudo Clase 8 (7.50s): 1° Alejandro Gómez – 2° Lucas Villegas

Con un balance altamente positivo, el Autódromo Ciudad de 9 de Julio reafirmó su lugar como un referente del drag racing, dejando grandes expectativas de cara al próximo calendario. Este evento, además de consagrar a los campeones del 2025, se despide con la promesa de seguir creciendo y consolidando a la disciplina en la región.