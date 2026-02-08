Allanamientos y secuestro de armas en Lincoln

- Advertisement -

Este sábado, en horas de la madrugada, personal de la Comisaría de Lincoln recibió una denuncia por parte de un hombre de 46 años, quien relató que alrededor de las 5:00 AM, mientras se encontraba en un boliche, desconocidos le sustrajeron su teléfono celular.

Inmediatamente, el Grupo Táctico Operativo (GTO) de la comisaría comenzó las tareas investigativas y logró ubicar el dispositivo mediante una aplicación de geolocalización. El teléfono se encontraba en las inmediaciones de las calles Martín Rodríguez y Obligado. Con esta información, se dio aviso a la Ayudantía Fiscal en turno, quien ordenó un allanamiento urgente en el domicilio señalado por la ubicación del teléfono.

El operativo, llevado a cabo con éxito, permitió el secuestro del teléfono celular sustraído, el cual fue posteriormente reconocido y entregado a su propietario.

En relación al autor del robo, este quedó a disposición del magistrado de intervención para continuar con las diligencias judiciales correspondientes.

Por otro lado, en el día viernes, personal del GTO y el Grupo GAD Lincoln, en el marco de una causa por violencia de género, realizaron otro allanamiento en un domicilio ubicado en calle Acceso García Tuñón al 2400 de la ciudad de Lincoln. En el lugar reside un hombre de 55 años, sobre quien pesaba la orden judicial.

Durante el registro, se secuestraron diversas armas de fuego, entre ellas una pistola calibre 22, una carabina calibre 22, una escopeta doble caño calibre 28, una pistola calibre 36, 180 municiones calibre 22, 5 cartuchos calibre 36 y 1 cartucho calibre 28.

Tras el allanamiento y la incautación de las armas, el hombre fue detenido por el delito de tenencia ilegal de armas de fuego y puesto a disposición de la justicia. La Ayudantía Fiscal en turno ordenó el inicio de actuaciones judiciales bajo la carátula mencionada, quedando el detenido alojado en la dependencia policial hasta nuevas disposiciones.

Ambos operativos resaltan el trabajo coordinado y eficiente de las fuerzas de seguridad en la lucha contra el delito en la región.