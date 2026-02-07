Argentina Open 2026: Mariano Navone entre los argentinos en el cuadro principal

- Advertisement -

El IEB+ Argentina Open 2026 levantará el telón de la gira sudamericana sobre polvo de ladrillo y tendrá una nutrida presencia argentina. En total serán 13 los tenistas locales que participarán entre el cuadro principal y la qualy del torneo que se jugará en el Buenos Aires Lawn Tennis Club, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El máximo favorito será Francisco Cerúndolo, dos veces finalista en el certamen (2021 y 2025), quien liderará la legión nacional tras la baja por lesión del italiano Lorenzo Musetti, número 5 del mundo.

La clasificación del ATP 250 porteño se disputará entre el sábado 7 y el domingo 8 de febrero, con entrada gratuita para el público. Allí competirán cinco argentinos que intentarán ganar dos partidos para meterse en el cuadro principal.

Los jugadores confirmados son Román Burruchaga (118° del ranking ATP) y Alex Barrena (180°), quienes accedieron por ranking; Federico Coria, que volverá al circuito tras superar diversas lesiones gracias a la regla del ranking protegido; y los jóvenes Lautaro Midón (231°) y Bautista Torres (353°), ambos beneficiados con wild cards.

En la previa del torneo, Coria se entrenó junto a Mariano Navone, el tenista oriundo de Nueve de Julio, quien será parte del cuadro principal.

Ya tienen su lugar asegurado en el main draw los hermanos Francisco y Juan Manuel Cerúndolo, Sebastián Báez, Camilo Ugo Carabelli, Tomás Etcheverry, Francisco Comesaña, Mariano Navone y el campeón de la edición 2024, Facundo Díaz Acosta, quien recibió una invitación de la organización.

A la ausencia del italiano Musetti se sumó la del francés Gael Monfils, quien anunció que no participará del torneo debido a un virus estomacal y finalmente no hará uso del wild card otorgado por los organizadores.

El Argentina Open 2026 repartirá 675.310 dólares en premios y marcará el inicio de la tradicional gira sudamericana de polvo de ladrillo, que continuará con el ATP 500 de Río de Janeiro y el ATP 250 de Santiago de Chile.