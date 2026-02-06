Un conductor imprudente agredió a agentes de seguridad vial en ruta 56

- Advertisement -

Un grave episodio de imprudencia vial se registró en la Ruta Provincial N°56, a la altura de General Madariaga, cuando un conductor fue detenido por circular con un bebé en brazos. , quienes le labraron una infracción por transportar a un menor sin los sistemas de retención infantil obligatorios. Sin embargo, la situación se tornó violenta cuando el conductor y su acompañante comenzaron a agredir verbalmente a los agentes y a golpear el móvil oficial. El hombre incluso intentó avanzar con su vehículo contra la camioneta de Seguridad Vial, lo que obligó a solicitar apoyo policial y a aprehenderlo por resistencia a la autoridad. El procedimiento fue registrado por las cámaras instaladas en los móviles de Seguridad Vial, lo que permitirá respaldar las actuaciones judiciales correspondientes. El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires reafirmó su política de prevención, control y transparencia en las rutas bonaerenses, con especial énfasis en el cuidado de las infancias y la erradicación de conductas temerarias.