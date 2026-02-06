El Club Atlético será sede de un torneo de Newcom+50

- Advertisement -

Se llevará a cabo mañana sábado en el gimnasio del Club Atlético, una jornada de Newcom modalidad mixto categoría +50, con participación de diversos equipos, todos en etapa de preparación para la gran actividad oficial programada por la FEVA, Secretaría Nacional de Newcom.

Además del conjunto de Atlético, que viene de clasificarse campeón en el torneo disputado la semana pasada en Trenque Lauquen, han comprometido su presencia el equipo del CEF 101 de nuestra ciudad y el equipo de Gral. Lamadrid, de modo que estarán presentes varios jugadores de la selección Provincial, que también se prepara para sus compromisos nacionales.

La jornada comienza a las 10 hs, después de la recepción de los visitantes.