Llamado solidario desde ‘La Sagrada Familia’ para riojanos que sufrieron inundaciones en San Blas de los Sauces

La emergencia por la creciente de los ríos y arroyos que azotó la provincia de La Rioja a fines de enero último, causando estragos, especialmente en el departamento de San Blas de los Sauces donde las intensas lluvias además, dejaron a varias localidades, como Las Talas y Robles, bajo el agua, generaron una grave crisis humanitaria que ha movilizado a distintas regiones para brindar asistencia.

En medio de la tragedia, un acto de solidaridad surgió desde Nueve de Julio: la comunidad movilizada por integrantes de la capilla ‘La Sagrada Familia’, ha respondido de manera ejemplar ante la catástrofe, movilizando recursos y apoyo para las familias afectadas.

La Historia de Solidaridad en Nueve de Julio

La historia comenzó el 28 de enero, cuando Susana Becce, una de las voluntarias de la capilla, recibió una foto impactante de Rolando Burela, vecino de la comunidad y oriundo de San Blas de los Sauces. La imagen mostraba las devastadoras consecuencias de la creciente: casas destruidas, campos inundados, y el agua alcanzando niveles peligrosos.

“Nosotras veníamos rezando por las catástrofes naturales, porque los desastres naturales nos asustan a todos. Y con las señoras con las que llevamos la comunión, también rezábamos por esas situaciones. Pero cuando recibí la foto de Rolando, mi corazón se partió. Era del lugar donde él nació, y mostraba el desastre: las casas arrasadas por la creciente. Decidimos que no podíamos quedarnos de brazos cruzados. Primero rezamos, y luego nos preguntamos, ¿cómo podemos ayudar?”

En ese momento, se activó una cadena de solidaridad.

Desde la Capilla de la Sagrada Familia, se convocó a toda la comunidad a donar ropa, alimentos, frazadas y otros elementos esenciales. La respuesta fue inmediata. La gente comenzó a traer lo que podía: bolsas llenas de ropa, cajas con alimentos no perecederos, y hasta frazadas tejidas a mano por un grupo de tejedoras voluntarias de la comunidad que lo hacen en este espacio.

El rol de Rolando Burela: Conexión directa con la Emergencia

Rolando Burela, quien se encuentra en Nueve de Julio pero cuya familia vive en San Blas de los Sauces, se ha convertido en un puente entre ambos lugares. “Mi familia está allá, y me llegan fotos y videos de la tragedia. Cuando vi lo que estaba pasando, decidí que tenía que hacer todo lo posible para ayudar”, comenta Rolando a Cadena Nueve.

La movilización fue tan rápida como inesperada. “Nos organizamos de inmediato. No fue algo que se pensó mucho, sino que simplemente sucedió. Todos nos pusimos a trabajar para que la ayuda llegara lo antes posible”, aseguró Rolando, quien también ha estado en contacto constante con sus familiares para coordinar la distribución de los recursos.

Los vecinos comenzaron a llevar las donaciones a la capilla, y en cuestión de días, el lugar se llenó de pilas de ropa, alimentos, frazadas y hasta elementos de higiene. “Lo que más nos conmovió fue la respuesta de la comunidad. Cada uno trajo algo, sin importar cuánto. Al final, todos sumamos lo que podíamos”, agrega Susana.

Además, Noemí Torres añade que se organizaron rápidamente por entender la importancia de la ayuda. Al tiempo que Fernanda Inchaurrondo de Burella explicaba la movilización para retirar las donaciones de las familias donantes y que para mañana se espera un aporte importante desde Dennehy.

Y fue Stella Campodónico quien hace el peido de ayuda a transportistas que viajen para ese sector de la Argentina, ya sea a La Rioja o Catamarca para poder llevar lo recolectado.

En ese sentido, Rolando resaltó que su familia está disuesta a ir a buscarla a cualquiera de las Capitales mencionadas ya que son las distancias más cercanas.

Ante esta situación, se convoca a la comunidad de Nueve de Julio pidiendo a transportistas y viajeros que pudieran estar haciendo trayectos hacia La Rioja o Catamarca o Mendoza, para llevar las donaciones. Al respecto se pueden contactar al 2317 407340.

“Estamos tratando de encontrar un camión o algún vehículo que pueda llevar todo esto hacia La Rioja. Sabemos que la situación en San Blas de los Sauces sigue siendo muy grave, y cualquier ayuda que llegue es fundamental”, comenta Rolando.

La Respuesta: Tejedoras Solidarias y una Comunidad Unida

Además de la recolección de bienes materiales, un grupo de tejedoras de Nueve de Julio ha aportado más de 100 frazadas tejidas a mano, que serán enviadas junto con el resto de la ayuda. “Cada una de nosotras tejió una frazada con mucho amor. Sabemos que esto va a llegar a personas que lo necesitan, y eso nos llena de satisfacción”, comenta una de las voluntarias, con lágrimas en los ojos.

Desde la Capilla de la Sagrada Familia, la solidaridad continúa, y las donaciones siguen llegando. La situación en San Blas de los Sauces sigue siendo crítica, y una vez más, el pueblo de Nueve de Julio ha demostrado que, cuando la necesidad llama, la solidaridad no tiene fronteras.

“Lo que está sucediendo en San Blas de los Sauces es una tragedia, pero también una oportunidad para que todos nos unamos como comunidad. Gracias a la solidaridad de todos, las familias afectadas tendrán un respiro en medio de esta tormenta”, concluye Rolando, con la esperanza de que la ayuda llegue a tiempo.