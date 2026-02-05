La policía de Lincoln desarticula confrontación y hurto en la ciudad

- Advertisement -

La comisaría de Lincoln informó sobre dos incidentes ocurridos en la madrugada del día de hoy. En primer lugar, personal del Grupo Táctico Operativo de la Comisaría logró identificar a los autores de una confrontación que se produjo en la calle Salta y Ayacucho, donde se pudo ver a uno de los involucrados manipulando un arma de fuego. Gracias a las imágenes de las cámaras del C.O.L., se solicitó una orden de allanamiento y se logró secuestrar una réplica de arma de fuego en una de las viviendas allanadas, resultando ser el autor un menor de 17 años. En un segundo incidente, la Policía recibió un llamado de emergencia sobre un sujeto que estaría cometiendo un ilícito en la calle Belgrano al 500. Al llegar al lugar, se aprehendió a un masculino de 26 años que se encontraba sustrayendo herramientas y un rollo de cable de una camioneta Renault Alaska. Los elementos sustraídos fueron recuperados y devueltos al propietario del vehículo. El autor del ilícito quedó a disposición del magistrado de intervención.