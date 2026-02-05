viernes, febrero 6, 2026
16.1 C
Nueve de Julio
viernes, febrero 6, 2026
16.1 C
Nueve de Julio
Policiales

La policía de Lincoln desarticula confrontación y hurto en la ciudad

La comisaría de Lincoln informó sobre dos incidentes ocurridos en la madrugada del día de hoy

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

La comisaría de Lincoln informó sobre dos incidentes ocurridos en la madrugada del día de hoy. En primer lugar, personal del Grupo Táctico Operativo de la Comisaría logró identificar a los autores de una confrontación que se produjo en la calle Salta y Ayacucho, donde se pudo ver a uno de los involucrados manipulando un arma de fuego. Gracias a las imágenes de las cámaras del C.O.L., se solicitó una orden de allanamiento y se logró secuestrar una réplica de arma de fuego en una de las viviendas allanadas, resultando ser el autor un menor de 17 años. En un segundo incidente, la Policía recibió un llamado de emergencia sobre un sujeto que estaría cometiendo un ilícito en la calle Belgrano al 500. Al llegar al lugar, se aprehendió a un masculino de 26 años que se encontraba sustrayendo herramientas y un rollo de cable de una camioneta Renault Alaska. Los elementos sustraídos fueron recuperados y devueltos al propietario del vehículo. El autor del ilícito quedó a disposición del magistrado de intervención.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6124

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR