viernes, febrero 6, 2026
16.1 C
Nueve de Julio
Policiales

Hombre con antecedentes es aprehendido por incendiar un auto y amenazar a vecinos

Debido a sus antecedentes de disturbios y problemas de salud mental, fue internado y quedó bajo la custodia de un efectivo policial.

Un hombre de 31 años fue aprehendido en la localidad de Fortín Ancalu y Viamonte después de incendiar un automóvil Chevrolet Corsa y amenazar a vecinos. El personal policial que se encontraba en la zona, al ser vecino del lugar, logró apagar el fuego y perseguir al sujeto, reduciéndolo en la calle 11 de Septiembre y Fortín La Guardia. El hombre, que portaba un cuchillo tipo carnicero, fue puesto a disposición de la fiscalía de turno. Se recuerda que este individuo había protagonizado un incidente similar hace meses, subiéndose a un techo y arrojando piedras.

