Trazabilidad Electrónica Bovina: a las 20 charla informativa en Sociedad Rural Nueve de Julio

A partir del 1 de enero de 2026, la trazabilidad electrónica se ha convertido en un requisito obligatorio para la identificación de las categorías vacunas en la ganadería, según la resolución ministerial 841/2025.

Esta herramienta, que ya venía siendo utilizada de manera optativa por las empresas ganaderas, apunta a mejorar la eficiencia productiva y otros aspectos centrales de la industria.

En este contexto, hoy miércoles 4 de febrero, a las 20:00 hs., se llevará a cabo una charla informativa en el Salón “11 de Marzo” de la Sociedad Rural Nueve de Julio.

El encuentro constará de dos bloques: el primero estará a cargo del médico veterinario Marcelo De Olavarrieta, jefe de la oficina de Senasa en Nueve de Julio, quien brindará información sobre el uso del sistema de trazabilidad electrónica.

En el segundo bloque, Fernando Ferrari, Coordinador de la Comisión de Carnes de CARBAP, explicará los beneficios que aporta esta nueva medida para la exportación de carne, destacando su impacto positivo en la competitividad del sector.

El cierre de la jornada estará a cargo de productores ganaderos que ya han adoptado el sistema de identificación electrónica, quienes compartirán sus experiencias y los beneficios que han percibido desde la implementación.

La charla es organizada por la Sub Comisión de Carnes de la Sociedad Rural Nueve de Julio, FUNUESA y la oficina de Senasa distrital.

Recordemos que este domingo CN daba cuente de los resultados de la Segunda Campaña de Vacunación Antiaftosa 2025.