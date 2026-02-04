jueves, febrero 5, 2026
19.4 C
Nueve de Julio
jueves, febrero 5, 2026
19.4 C
Nueve de Julio
Sanidad Animal

Trazabilidad Electrónica Bovina: a las 20 charla informativa en Sociedad Rural Nueve de Julio

El sistema promete transformar la ganadería local, mejorando la eficiencia productiva y facilitando la exportación de carne por lo que expertos y productores se reunirán para brindar detalles sobre su implementación y beneficios.

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

A partir del 1 de enero de 2026, la trazabilidad electrónica se ha convertido en un requisito obligatorio para la identificación de las categorías vacunas en la ganadería, según la resolución ministerial 841/2025.

Esta herramienta, que ya venía siendo utilizada de manera optativa por las empresas ganaderas, apunta a mejorar la eficiencia productiva y otros aspectos centrales de la industria.

En este contexto, hoy miércoles 4 de febrero, a las 20:00 hs., se llevará a cabo una charla informativa en el Salón “11 de Marzo” de la Sociedad Rural Nueve de Julio.

El encuentro constará de dos bloques: el primero estará a cargo del médico veterinario Marcelo De Olavarrieta, jefe de la oficina de Senasa en Nueve de Julio, quien brindará información sobre el uso del sistema de trazabilidad electrónica.

En el segundo bloque, Fernando Ferrari, Coordinador de la Comisión de Carnes de CARBAP, explicará los beneficios que aporta esta nueva medida para la exportación de carne, destacando su impacto positivo en la competitividad del sector.

El cierre de la jornada estará a cargo de productores ganaderos que ya han adoptado el sistema de identificación electrónica, quienes compartirán sus experiencias y los beneficios que han percibido desde la implementación.

La charla es organizada por la Sub Comisión de Carnes de la Sociedad Rural Nueve de Julio, FUNUESA y la oficina de Senasa distrital.

Recordemos que este domingo CN daba cuente de los resultados de la Segunda Campaña de Vacunación Antiaftosa 2025.

La Fundación de Sanidad Animal (Funuesa), junto con la Subcomisión de Carnes de la Sociedad Rural de Nueve de Julio, informaron oficialmente los resultados de la segunda campaña de vacunación antiaftosa del año 2025. A pesar de las difíciles condiciones provocadas por las inundaciones en el partido de 9 de Julio, se logró vacunar un total de 170.600 cabezas bovinas.

El médico veterinario Marcelo De Olavarrieta, titular de la oficina del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) de Nueve de Julio, destacó que la campaña se realizó en un contexto excepcional, ya que muchas de las explotaciones ganaderas del distrito habían trasladado su ganado o reducido sus stock debido a las inundaciones. En total, se vacunaron animales en 890 establecimientos ganaderos y participaron 1.060 productores en la campaña. Sin embargo, los toros y las vacas no fueron incluidos en la vacunación de esta campaña, lo que se debió a la reducción en la cantidad de ganado disponible.

De acuerdo con lo señalado por De Olavarrieta, los resultados fueron acordes a las expectativas teniendo en cuenta las complicaciones logísticas que generó la crisis hídrica. “Cuando comenzamos la campaña, el partido de 9 de Julio ya estaba inundado, lo que generó un gran desafío en la organización y distribución de las vacunas, pero aun así logramos llegar a la mayoría de los establecimientos”, afirmó el veterinario.

Campaña de Vacunación Antiaftosa 2026: Cambios Importantes

En cuanto a la vacunación antiaftosa para el año 2026, se anunciaron algunos cambios significativos. La primera campaña comenzará el 2 de marzo de 2026, e incluirá a todas las categorías de ganado, a diferencia de lo ocurrido en la campaña de 2025, donde se dejaron fuera algunos grupos.

Por otro lado, la segunda campaña de vacunación en 2026 se centrará exclusivamente en terneros y terneras, dejando fuera a los novillos, novillitos y vaquillonas. Esta segunda etapa se llevará a cabo en el mes de junio de 2026 y tendrá una duración de 30 días.

El nuevo enfoque de la vacunación en 2026 responde a una estrategia más focalizada, adaptada a las necesidades sanitarias del distrito. Con este cambio, se espera optimizar los recursos y mejorar la cobertura de vacunación en las categorías más jóvenes de los animales.

Esta decisión marca un antes y un después en la estrategia de control de la aftosa en la región, y se espera que las modificaciones contribuyan a un mejor manejo de la sanidad ganadera. Las autoridades locales y nacionales seguirán de cerca el desarrollo de estas campañas para garantizar la efectividad de las mismas.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6123

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR