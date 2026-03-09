Bolivar: detectan un foco de Influenza Aviar en una granja y refuerzan controles sanitarios

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) confirmó la detección de un nuevo foco de Influenza Aviar Altamente Patógena H5 en un establecimiento avícola dedicado a la cría de reproductores padres pesados ubicado en el partido bonaerense de Bolívar.

El diagnóstico se realizó tras el análisis de muestras en el Laboratorio Nacional del organismo sanitario. A partir de la confirmación, se activó de inmediato el protocolo previsto en el plan de contingencia para este tipo de enfermedades.

Protocolo sanitario y zonas de control

Como primera medida, el Senasa delimitó una Zona de Control Sanitario (ZCS) alrededor del establecimiento afectado. El área comprende un perifoco de 3 kilómetros y una zona de vigilancia de hasta 7 kilómetros.

Dentro de ese radio se intensifican las tareas de control, que incluyen:

Restricción del movimiento de aves y productos avícolas.

Refuerzo de las medidas de bioseguridad.

Monitoreo sanitario permanente.

Rastrillajes epidemiológicos para identificar posibles establecimientos vinculados.

Además, técnicos del organismo supervisarán el despoblamiento sanitario del predio, es decir, el sacrificio controlado de las aves afectadas, junto con la disposición final de los animales y la posterior desinfección completa de las instalaciones.

El caso también será notificado oficialmente a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), como establecen los protocolos internacionales.

Nuevos focos en distintas provincias

El foco detectado en Bolívar se suma a otros casos confirmados en los últimos días en distintos puntos del país. Entre ellos se encuentran establecimientos en Lobos, Ranchos, Chascomús y Mar del Plata.

A estos se suma recientemente un caso detectado en una granja de producción de huevos para consumo en Alejo Ledesma.

Impacto en las exportaciones

Aunque el Senasa aclaró que la detección del virus no afecta el consumo interno de productos avícolas —ya que la enfermedad no se transmite a las personas a través de la carne de pollo ni de los huevos— la situación genera complicaciones para el comercio exterior.

Tras la primera detección en Ranchos, Argentina perdió temporalmente el estatus sanitario de país libre de influenza aviar, lo que provocó la suspensión de exportaciones hacia varios destinos que dependen de esa certificación sanitaria.

Entre los mercados afectados se encuentra China, principal comprador de carne aviar argentina. En total, alrededor de 40 mercados restringieron el ingreso de pollo fresco proveniente del país.

Sin embargo, el sector logró mantener envíos a más de 35 países y bloques comerciales que reconocen los criterios de zonificación, regionalización o compartimentación sanitaria, mecanismos internacionales que permiten sostener el comercio incluso cuando existen focos localizados.

Recomendaciones ante casos sospechosos

Las autoridades sanitarias recordaron una serie de medidas preventivas para reducir el riesgo de propagación del virus:

Evitar el contacto directo con aves silvestres o de corral que estén enfermas o muertas.

No tocar superficies contaminadas con saliva, mucosidad o heces de aves.

Mantener a los perros con correa en zonas rurales o afectadas para evitar el contacto con fauna silvestre.

Medidas para aves de traspatio

Para quienes crían aves en domicilios o pequeños establecimientos, el Senasa recomienda:

Mantener las aves en espacios cerrados o protegidos que impidan el contacto con aves silvestres.

Utilizar ropa y calzado exclusivo para el manejo de los animales.

Desinfectar periódicamente instalaciones y herramientas.

Evitar que aves silvestres accedan a fuentes de agua o alimento.

Asimismo, se aconseja reforzar las medidas generales de higiene, como el lavado frecuente de manos, la ventilación de ambientes y evitar compartir utensilios.

Aunque no existe una vacuna específica contra la influenza aviar, las autoridades recomiendan que los grupos de riesgo mantengan actualizada la vacuna antigripal estacional, como medida preventiva general de salud.