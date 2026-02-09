Identificación electrónica bovina: productores despejaron dudas en una jornada técnica

- Advertisement -

Más de un centenar de productores ganaderos y profesionales veterinarios de la región participaron de una jornada informativa convocada por la Sociedad Rural de Nueve de Julio, junto a Funuesa y la Oficina local de SENASA, con el objetivo de abordar los principales aspectos de la normativa vigente sobre identificación electrónica del ganado bovino.

La actividad contó además con la presencia del médico veterinario Fernando Ferrari, prosecretario de CARBAP, quien acompañó el intercambio junto a un productor rural del partido, un asesor ganadero y representantes de SENASA 9 de Julio, evacuando consultas vinculadas a la obligatoriedad establecida por las resoluciones ministeriales N° 841/2025 y 530/2025, en vigencia desde el 1 de enero del corriente año.

La charla se inició con la exposición del médico veterinario Marcelo De Olavarrieta, de la Oficina SENASA 9 de Julio, quien destacó la importancia de este tipo de encuentros para aclarar dudas y remarcó que “en esto se debe trabajar de forma ordenada y desde el origen”.

De Olavarrieta subrayó que uno de los puntos clave es que el productor que declara las caravanas por primera vez realice correctamente el procedimiento: “Es fundamental identificar bien al animal, colocar la caravana en el lugar correspondiente y registrar correctamente el sexo, porque esa información es la que va a acompañar al animal hasta la faena”.

Formas de identificación

En cuanto a los métodos disponibles, explicó que el sistema mantiene la caravana tarjeta en la oreja izquierda y, de manera obligatoria, el dispositivo electrónico en la oreja derecha. Este microchip puede estar asociado a un botón —el sistema más utilizado—, ser un microchip inyectable que se coloca en la base de la oreja, o bien un bolo ruminal que se administra por vía oral y se aloja en el rumen del animal.

Asimismo, llevó tranquilidad a los productores al aclarar que, por el momento, convivirán ambos sistemas de identificación. “El sistema electrónico entró en vigencia el 1 de enero, pero los productores que ya tenían terneros identificados con caravanas plásticas podrán seguir utilizándolas. En esta primera etapa, estimada hasta mediados de año, se permitirá usar el stock de caravanas viejas. A partir de ahora, quienes compren nuevas caravanas recibirán el binomio electrónico”, explicó.

Pérdida de dispositivos y trazabilidad

Otro de los temas abordados fue la pérdida de caravanas o dispositivos electrónicos. Según detalló el funcionario de SENASA, al tratarse de un binomio, existen distintas situaciones:

Si el animal pierde la caravana tarjeta pero conserva el botón electrónico, continúa dentro del circuito de trazabilidad.

Si pierde el dispositivo electrónico pero mantiene la caravana tarjeta, deberá reemplazarse por un nuevo binomio electrónico y el animal seguirá siendo trazable.

En el caso de perder ambos dispositivos, el animal deberá ser nuevamente identificado, pero perderá la trazabilidad previa, quedando excluido de mercados como la Unión Europea, al no poder determinarse su origen.

Cierre del circuito y uso del sistema

Durante la jornada también se consultó sobre quién debe cerrar el circuito de identificación y si todos los productores deben contar con un bastón lector. Al respecto, se aclaró que el criador no necesariamente necesita un bastón, ya que es quien coloca las caravanas y registra manualmente los datos: número de identificación, raza, sexo y mes de nacimiento.

Esa información luego debe cargarse en el sistema de SENASA, ya sea a través de la oficina local o mediante autogestión en la plataforma de ARCA, el mismo sistema utilizado para la emisión de los DTE. “Cada vez más productores utilizan la autogestión”, señalaron.

El cierre del DTE lo realiza quien recibe los animales: puede ser un remate feria, frigorífico, mercado concentrador o un productor invernador. Es ese receptor quien informa los números de caravana, descargando los animales del productor de origen e ingresándolos al RESPA del nuevo titular.

Categorías mayores

Finalmente, se recordó que las categorías mayores —vacas y toros— deben salir identificadas del campo, tal como venía ocurriendo con el sistema anterior. En esos casos, si los animales cuentan con las caravanas tradicionales, pueden movilizarse con ese tipo de identificación.

La jornada permitió despejar inquietudes y reforzar la importancia de una correcta implementación del sistema, clave para garantizar la trazabilidad y el acceso a los distintos mercados.

