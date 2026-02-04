Se conocen los semifinalistas del Master de la Liga Nuevejuliense de Tenis

La Liga Nuevejuliense de Tenis anunció este miércoles los nombres de los semifinalistas que disputarán el Torneo Master, el cual se lleva a cabo en las instalaciones del Club Atlético 9 de Julio y Club San Martín. Después de dos intensas jornadas que se desarrollaron el sábado 31 de enero y el domingo 1 de febrero, con 24 partidos jugados en total, los tenistas ya tienen asegurada su clasificación para las semifinales, que se jugarán este fin de semana en San Martín.

La organización destacó la calidad del juego y la intensidad de los partidos, lo que mantiene a los fanáticos muy expectantes de cara a las finales. Las categorías en competencia son Damas A y B, así como las divisionales masculinas: Intermedia, 2da., 3era. y 4ta.

Los enfrentamientos de las semifinales están programados para el día sábado 7 de febrero, a partir de las 17 hs. en las canchas del Club San Martín. A continuación, el detalle de los partidos:

Semifinales en San Martín – Sábado 7 de febrero

17:00 hs.

3era. División: Russo vs. Haugh

2da. División: Echegorria vs. Gonzalez

18:00 hs.

Intermedia: Bracco N. vs. Bargas

Damas B: Ferrari vs. Errecarret

18:30 hs.

Damas B: Falcone vs. Pisano

Damas A: Petteta vs. Carletti

19:30 hs.

Damas A: Carna vs. Guaragna

3era. División: Marano vs. Zola

20:00 hs.

4ta. División: Brizuela vs. Medrano

2da. División: Mascheroni vs. Almada

21:30 hs.

4ta. División: Benedetti vs. Rodoni

Intermedia: Coronel vs. Bracco Nakel

Una vez definidas las semifinales, los finalistas de cada categoría se enfrentarán el domingo 8 de febrero, en las canchas del Club Atlético 9 de Julio, donde se coronarán los campeones del Torneo Master de la Liga Nuevejuliense de Tenis.