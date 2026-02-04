Se conocen los semifinalistas del Master de la Liga Nuevejuliense de Tenis

La Liga Nuevejuliense de Tenis anunció este miércoles los nombres de los semifinalistas que disputarán el Torneo Master, el cual se lleva a cabo en las instalaciones del Club Atlético 9 de Julio y Club San Martín. Después de dos intensas jornadas que se desarrollaron el sábado 31 de enero y el domingo 1 de febrero, con 24 partidos jugados en total, los tenistas ya tienen asegurada su clasificación para las semifinales, que se jugarán este fin de semana en San Martín.
La organización destacó la calidad del juego y la intensidad de los partidos, lo que mantiene a los fanáticos muy expectantes de cara a las finales. Las categorías en competencia son Damas A y B, así como las divisionales masculinas: Intermedia, 2da., 3era. y 4ta.
Los enfrentamientos de las semifinales están programados para el día sábado 7 de febrero, a partir de las 17 hs. en las canchas del Club San Martín. A continuación, el detalle de los partidos:
Semifinales en San Martín – Sábado 7 de febrero
17:00 hs.
3era. División: Russo vs. Haugh
2da. División: Echegorria vs. Gonzalez
18:00 hs.
Intermedia: Bracco N. vs. Bargas
Damas B: Ferrari vs. Errecarret
18:30 hs.
Damas B: Falcone vs. Pisano
Damas A: Petteta vs. Carletti
19:30 hs.
Damas A: Carna vs. Guaragna
3era. División: Marano vs. Zola
20:00 hs.
4ta. División: Brizuela vs. Medrano
2da. División: Mascheroni vs. Almada
21:30 hs.
4ta. División: Benedetti vs. Rodoni
Intermedia: Coronel vs. Bracco Nakel
Una vez definidas las semifinales, los finalistas de cada categoría se enfrentarán el domingo 8 de febrero, en las canchas del Club Atlético 9 de Julio, donde se coronarán los campeones del Torneo Master de la Liga Nuevejuliense de Tenis.