Tenis

Se conocen los semifinalistas del Master de la Liga Nuevejuliense de Tenis

El Torneo Master de la Liga Nuevejuliense de Tenis, que se disputa desde el pasado fin de semana, avanza a sus instancias finales. Tras dos intensas jornadas de competencia, ya se conocen los semifinalistas que buscarán un lugar en la final. Este sábado 7 de febrero, desde las 17 hs., se disputarán las semifinales en las canchas del Club San Martín, con partidos en categorías Damas A y B, y en Varones en las divisionales Intermedia, 2da., 3era. y 4ta.

0
La Liga Nuevejuliense de Tenis anunció este miércoles los nombres de los semifinalistas que disputarán el Torneo Master, el cual se lleva a cabo en las instalaciones del Club Atlético 9 de Julio y Club San Martín. Después de dos intensas jornadas que se desarrollaron el sábado 31 de enero y el domingo 1 de febrero, con 24 partidos jugados en total, los tenistas ya tienen asegurada su clasificación para las semifinales, que se jugarán este fin de semana en San Martín.

La organización destacó la calidad del juego y la intensidad de los partidos, lo que mantiene a los fanáticos muy expectantes de cara a las finales. Las categorías en competencia son Damas A y B, así como las divisionales masculinas: Intermedia, 2da., 3era. y 4ta.

Los enfrentamientos de las semifinales están programados para el día sábado 7 de febrero, a partir de las 17 hs. en las canchas del Club San Martín. A continuación, el detalle de los partidos:

Semifinales en San Martín – Sábado 7 de febrero

  • 17:00 hs.
    3era. División: Russo vs. Haugh
    2da. División: Echegorria vs. Gonzalez

  • 18:00 hs.
    Intermedia: Bracco N. vs. Bargas
    Damas B: Ferrari vs. Errecarret

  • 18:30 hs.
    Damas B: Falcone vs. Pisano
    Damas A: Petteta vs. Carletti

  • 19:30 hs.
    Damas A: Carna vs. Guaragna
    3era. División: Marano vs. Zola

  • 20:00 hs.
    4ta. División: Brizuela vs. Medrano
    2da. División: Mascheroni vs. Almada

  • 21:30 hs.
    4ta. División: Benedetti vs. Rodoni
    Intermedia: Coronel vs. Bracco Nakel

Una vez definidas las semifinales, los finalistas de cada categoría se enfrentarán el domingo 8 de febrero, en las canchas del Club Atlético 9 de Julio, donde se coronarán los campeones del Torneo Master de la Liga Nuevejuliense de Tenis.

