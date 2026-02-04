jueves, febrero 5, 2026
Policiales

Operativos policiales en Pehuajó varios detenidos por delitos

En las últimas horas, la policía de Pehuajó ha llevado a cabo varios operativos que resultaron en la aprehensión de varias personas por diferentes delitos.

Uno de los casos se produjo en el Depósito Judicial, donde un hombre mayor de edad fue detenido por sustraer elementos de un moto-vehículo. El individuo fue puesto a disposición de la Fiscalía de intervención por el delito de “HURTO FLAGRANTE”.

Otro caso se registró en la Comisaría de la Mujer, donde un masculino fue aprehendido por dañar una motocicleta en un conflicto familiar. El agresor fue alojado y puesto a disposición de la Fiscalía en turno por el delito de “Daño en flagrancia”.

Además, un hombre fue detenido por hurtar mercadería en un comercio de la ciudad. El individuo fue retenido por ciudadanos y entregado a la policía, quienes lo pusieron a disposición de la Justicia ordinaria por el delito de “HURTO EN FLAGRANCIA”. Este caso fue investigado por la UFI número 6 y fue caratulado como “Lesiones Graves en Riña”. En otro operativo, un menor de edad fue aprehendido en Mones Cazón por circular en una motocicleta con pedido de secuestro activo por el delito de hurto. El menor fue puesto a disposición de la Fiscalía del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil en Turno, y se labró una infracción por la Ley 24449 “Ley de Tránsito”. El rodado fue secuestrado.

La policía de Pehuajó continúa trabajando para mantener la seguridad en la zona y combatir la delincuencia.

