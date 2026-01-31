Dos partidos adelantados ponen en marcha las revanchas de la Fase I

- Advertisement -

La espera terminó. Este fin de semana arranca oficialmente la segunda rueda del Campeonato de Primera A de la Liga Nuevejuliense de Fútbol, con la disputa de dos encuentros adelantados este sábado 31 de enero, mientras que el resto de la fecha se completará mañana domingo 1 de febrero. Los equipos, después de un breve receso, se reactivan con el objetivo de mejorar sus posiciones y encarar con mayor fuerza lo que queda del torneo. Es la decimosegunda fecha del Campeonato 2025/2026.

El panorama para muchos clubes es diverso. Algunos, como el defensor del título, Naón, buscan mantener la superioridad de la temporada pasada, mientras que otros equipos, como La Niña y Agustín Álvarez, luchan por escapar de la zona de descenso. Además, varios clubes se han reforzado, apostando a nuevas incorporaciones para dar un golpe de efecto en la competencia.

Los partidos de este sábado, Naón frente a French desde las 17,30 y Patricios contra Libertad a las 19, marcan el comienzo de una jornada que promete ser intensa. El CAN, que en 2025 logró consagrarse campeón, sigue firme en su objetivo de defender el título, aunque tendrá que adaptarse a los cambios en su plantilla, especialmente tras la baja de su arquero titular, Fabián Zalazar. Por su parte, French, dirigido por la dupla Asenjo-Robles, tendrá que mejorar su rendimiento tras una primera rueda irregular.

Mientras tanto, el debutante en la máxima categoría, Atlético Patricios, sigue sumando experiencia y confianza, aunque en su primer año en Primera A busca principalmente mantener la categoría. La presencia de jugadores como Alfredo Troncoso y Nicolás Sardon podría ser clave para los objetivos del equipo.

Y tal como adelantara Cadena Nueve, este domingo 1 de febrero será el turno del resto de los partidos, con equipos como San Martín, líder hasta el momento, y Libertad, que busca recuperar la competitividad que lo llevó a ser finalista en las últimas temporadas.

Programación de los partidos:

Sábado 31 de enero: 17:30 hs: Naón vs. French – Arbitraje de María Radiccioti 19:00 hs: Patricios vs. Libertad – Arbitro, Mirko Rojas

Domingo 1º de febrero: 17:30 hs: La Niña vs. Agustín Álvarez – Arbitraje de Julio Márquez 18:00 hs: El Fortín vs. Atlético Quiroga – Arbitro Martín Moreno 19:00 hs: San Martín vs. Atlético 9 de Julio – Arbitro Sebastián Bravo 20:00 hs: San Agustín vs. Once Tigres – Arbitro – Walter Medrano Atlético Naón , campeón vigente, no realizó amistosos en su preparación y apostó por la incorporación del arquero Aquiles Bartoletti. Además, buscan sumar un marcador central, siendo Nicolás Leduc el principal objetivo.



Atlético French se prepara con la vuelta de Carlos Acosta y la incorporación del volante Federico Pereyra, mientras que la baja de Iván Correa será difícil de reemplazar. El equipo tuvo un buen amistoso con Agustín Álvarez, ganando 3 a 1.

se prepara con la vuelta de Carlos Acosta y la incorporación del volante Federico Pereyra, mientras que la baja de Iván Correa será difícil de reemplazar. El equipo tuvo un buen amistoso con Agustín Álvarez, ganando 3 a 1. Atlético Patricios , en su primera temporada en Primera A, sumó a los delanteros Alfredo Troncoso y Nicolás Sardon, aunque no disputaron amistosos durante el receso.

, en su primera temporada en Primera A, sumó a los delanteros Alfredo Troncoso y Nicolás Sardon, aunque no disputaron amistosos durante el receso. Libertad sigue buscando el título y sumó a los delanteros Martín Zanotti y Rodrigo Suárez, con el objetivo de mejorar su rendimiento ofensivo tras un inicio de torneo irregular.

sigue buscando el título y sumó a los delanteros Martín Zanotti y Rodrigo Suárez, con el objetivo de mejorar su rendimiento ofensivo tras un inicio de torneo irregular. La Niña , en su lucha por la permanencia, cambió de entrenador y sumó a Rosendo Barni y Nahuel Villalba, ambos refuerzos importantes para el mediocampo y la defensa.

, en su lucha por la permanencia, cambió de entrenador y sumó a Rosendo Barni y Nahuel Villalba, ambos refuerzos importantes para el mediocampo y la defensa. Agustín Álvarez sufrió varios cambios en su cuerpo técnico, con Omar Santorelli reemplazando a Gonzalo Choy González. Además, el delantero Gabriel Acosta y el arquero Lautaro Gayoso son las principales incorporaciones.

sufrió varios cambios en su cuerpo técnico, con Omar Santorelli reemplazando a Gonzalo Choy González. Además, el delantero Gabriel Acosta y el arquero Lautaro Gayoso son las principales incorporaciones. El Fortín espera mejorar en la segunda rueda y ha sumado al arquero Agustín Leggire y al defensor Emanuel Conde, quienes aportarán más experiencia al plantel.

espera mejorar en la segunda rueda y ha sumado al arquero Agustín Leggire y al defensor Emanuel Conde, quienes aportarán más experiencia al plantel. Atlético Quiroga , que ha tenido una gran campaña, no realizó incorporaciones pero sigue confiando en su plantilla. La baja de Federico Molina que se suma en Platense, será un desafío para el equipo y un orgullo que de ese plantel se considere a un jugador desde un Club como el ‘Calamar’.

, que ha tenido una gran campaña, no realizó incorporaciones pero sigue confiando en su plantilla. La baja de Federico Molina que se suma en Platense, será un desafío para el equipo y un orgullo que de ese plantel se considere a un jugador desde un Club como el ‘Calamar’. San Martín , líder del torneo, no realizó incorporaciones y enfrentará la segunda rueda con la misma plantilla, con la esperanza de mantener el ritmo que lo lleva a la cima.

, líder del torneo, no realizó incorporaciones y enfrentará la segunda rueda con la misma plantilla, con la esperanza de mantener el ritmo que lo lleva a la cima. Atlético 9 de Julio incorporó a los volantes ofensivos Nicolás Gutiérrez y Matías Caro, quienes buscan reforzar el ataque albirrojo en esta segunda mitad del campeonato.

incorporó a los volantes ofensivos Nicolás Gutiérrez y Matías Caro, quienes buscan reforzar el ataque albirrojo en esta segunda mitad del campeonato. San Agustín , tras la llegada del DT Mauricio Del Pino, sumó al delantero Lautaro Marín, quien tiene un pasado en Atlético 9 de Julio y se espera que sea una pieza clave en el ataque.

, tras la llegada del DT Mauricio Del Pino, sumó al delantero Lautaro Marín, quien tiene un pasado en Atlético 9 de Julio y se espera que sea una pieza clave en el ataque. Once Tigres prepara su segunda rueda con el regreso del goleador Daniel Montenegro y la incorporación de Tomas Remolgao. Además, Emanuel Zamprogna se está recuperando de una operación en la rodilla y se espera su regreso para dentro de un mes.

Con todos los equipos reforzados y las expectativas altas, la segunda rueda promete ser más competitiva que nunca. Los partidos del fin de semana serán el punto de partida para esta nueva etapa en la Liga Nuevejuliense.