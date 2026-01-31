Atlético Naón alcanza la punta tras su victoria ante Atlético French

- Advertisement -

En una jornada cargada de emoción y con varias definiciones en juego, se disputaron los dos primeros partidos de la continuación de la Fase I del Torneo “A” de la Liga Nuevejuliense, en el que se vivieron importantes resultados.

El Club Atlético Naón, en el marco de su 80° aniversario, logró una victoria clave frente a Atlético French, quedando como líder de la competencia.

Con el arbitraje de María Radiccioti, Atlético Naón se impuso por 2-1 ante Atlético French, en un encuentro en el que Emiliano Perujo fue el protagonista al marcar ambos goles para los de Carlos María Naón, uno de penal. Por su parte, Lucas Durán anotó el gol del descuento para Atlético French, en contra de su arco. Este triunfo dejó a Naón con 25 puntos en la tabla, sacando ventaja sobre sus perseguidores, especialmente sobre San Martín, que ocupa el segundo lugar con 24 unidades.

En otro de los partidos destacados, Atlético Patricios recibió a Libertad, con el arbitraje de Mirko Rojas. En este encuentro, los visitantes de Libertad demostraron su superioridad al derrotar a Atlético Patricios por 4-1, con 2 goles de Maximiliano Zalazar, el primero de penal, Lucas Roggero y Martín Zanotti. Nicolás Sardon había abierto el marcador para el equipo local. Con esta victoria, Libertad trepó a la tercera posición con 22 puntos, acercándose a la zona de arriba.

La jornada completa será mañana, cuando se disputen los siguientes partidos:

17:30 hs: La Niña vs. Agustín Álvarez – Árbitro: Julio Márquez

El Fortín vs. Atlético Quiroga – Árbitro: Martín Moreno

San Martín vs. Atlético 9 de Julio – Árbitro: Sebastián Bravo

San Agustín vs. Once Tigres – Árbitro: Walter Medrano

La tabla de posiciones hasta el momento es la siguiente:

Atlético Naón – 25 puntos San Martín – 24 puntos Libertad – 22 puntos Once Tigres – 21 puntos Atlético 9 de Julio – 17 puntos Patricios – 15 puntos San Agustín – 15 puntos Atlético Quiroga – 15 puntos Atlético French – 14 puntos El Fortín – 11 puntos La Niña – 6 puntos Agustín Álvarez – 4 puntos

Con la jornada de mañana, se perfilarán aún más los equipos que pelearán por los primeros puestos en el Torneo “A”, que sigue dejando sorpresas y emocionantes definiciones a lo largo de la competencia.