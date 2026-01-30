Se reanuda la segunda rueda de la Fase I: Los mejores 8 equipos accederán a los Playoffs

Este fin de semana el fútbol local vuelve a ser protagonista con una jornada clave para los equipos que buscan asegurar su lugar en los playoffs. La segunda rueda de la fase 1 del torneo de clubes se reanuda este sábado 31 de enero y domingo 1 de febrero, con partidos fundamentales para la clasificación del certamen que lleva el nombre “Centenario Club Atlético French”, en honor a los 100 años de historia de la institución.

Partidos adelantados (sábado 31 de enero):

Atlético Naón recibirá a Atlético French en un duelo importante por la parte alta de la tabla.

Atlético Patricios se enfrentará a Libertad en otro partido relevante para sumar puntos vitales en la pelea por los playoffs.

Partidos del domingo 1 de febrero:

Atlético San Martín jugará contra Atlético 9 de Julio en uno de los encuentros más esperados de la jornada. El lider será local ante un histórico rival.

San Agustín se medirá ante Once Tigres , en un duelo de mucho futbol por los acomodamientos que han realizado cada equipo.

La Niña recibirá a Agustín Álvarez , buscando sumar para evitar el descenso, mientras que el ‘Rojo’ con nuevo técnico intentará imponer el sello que lo caracteriza de ser protagonista.

Atlético El Fortín se enfrentará a Atlético Quiroga en un partido de alta intensidad, y donde vienen de jygar en la Fortaleza Violeta po lo que le revancha tiene sbar a ‘pan caliente’.

La tabla hasta el momento:

San Martín – 24 puntos Atlético Naón – 22 puntos Once Tigres – 21 puntos Libertad – 19 puntos Atlético 9 de Julio – 17 puntos Patricios – 15 puntos San Agustín – 15 puntos Atlético Quiroga – 15 puntos Atlético French – 14 puntos El Fortín – 11 puntos La Niña – 6 puntos Agustín Álvarez – 4 puntos

El camino hacia los playoffs

Con el sistema de partidos de ida y vuelta, los 8 mejores equipos en la tabla de posiciones avanzarán a los playoffs, donde comenzará la etapa de eliminación directa. Los equipos como Atlético San Martín, Atlético Naón, y Once Tigres siguen luchando por el primer lugar, mientras que Libertad, Atlético 9 de Julio, Atlético Quiroga y Patricios pelean por un lugar en la parte alta de la tabla.

Los equipos en la parte baja, como El Fortín, La Niña y Agustín Álvarez, deberán sumar urgentemente para evitar la eliminación temprana.

Una jornada de definiciones

La jornada de este fin de semana será fundamental para definir qué equipos se mantienen en la lucha por los playoffs y cuáles quedan relegados a la segunda mitad de la tabla. Sin lugar a dudas, los partidos del sábado y domingo serán de pura emoción.