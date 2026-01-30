La Cooperativa Eléctrica: un servicio que debe seguir al margen de la política partidaria

- Advertisement -

Señor Director

Diario Cadena Nueve

De mi mayor consideración:

Me dirijo a ustedes y a través de ese pretigioso medio de comunicación a la opinión pública, con el objetivo de expresar una profunda preocupación que he venido observando en torno a la conducción de la Cooperativa Eléctrica y de Servicios Mariano Moreno, y el uso político que algunos sectores están intentando hacer de la misma, desprestigando la misma, con miras a las próximas elecciones.

Es cierto que la actual administración de la cooperativa se ha enfocado, en todo momento, en mejorar el servicio brindado a los asociados, lo que es un aspecto destacable. Sin embargo, lo que preocupa es que, ante la cercanía de las elecciones, sectores políticos intentan desprestigiar esta gestión con fines partidarios, queriendo utilizar la Cooperativa como un instrumento para sus propios intereses queriendo complicidad de quienes recibimos los servicios.

Los asociados, en su mayoría, buscamos la mejora continua del servicio, no que la cooperativa se vea inmersa en luchas políticas partidarias.

El interés de la población no está en cambiar la conducción de la CEyS para dar paso a más dirigentes que solo se enriquecieron a costa de la misma, ni en ver volver a aquellos que están procesados y a punto de ser condenados por su manejo.

Lo más grave de todo es que el impulso de este sector político parece venir de un grupo local que, en su discurso, se presenta como anti-casta por añadirura del Presidente de la Nación, pero en la práctica, no se actúa de la misma manera. responde la casta. Este sector busca, evidentemente, el poder por el poder mismo, sin un verdadero interés por el bienestar de Nueve de Julio. Lo viene demostrando desde diciembre 2023, en detrimento de un verdadero crecimiento. Todo lo obstruye. Es más, a los libertarios auténticos por convicción y buena fe, se los ha desplazado. Que despierte el pueblo!.

Lo que realmente queremos los asociados a la Cooperativa – hablo por el grupo que conformo pero que no se quieren involucrar en un mensaje como este- es una gestión auténtica, sin manipulaciones políticas de ningún tipo, que se enfoque exclusivamente en el bienestar de la comunidad. La política debe estar al servicio de las necesidades de la población, no al revés.

Es importante que reflexionemos sobre la responsabilidad de todos los actores involucrados, y que, como sociedad, prioricemos siempre el interés común por encima de los intereses partidarios o personales.

Gracias por su atención. Que se reflexione.

Atentamente,

Emmanuel Farias

DNI: 34.026.778