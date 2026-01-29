jueves, enero 29, 2026
Tenis

El tenis local se viste de gala: comienza el master de la Liga Nuevejuliense

La Liga Nuevejuliense de Tenis invita a todos los vecinos, familias y aficionados al deporte a acercarse para alentar a los jugadores y sumarse a esta propuesta abierta, que pone en valor el talento y el esfuerzo de los deportistas de la ciudad.

La Liga Nuevejuliense de Tenis se prepara para vivir el evento más esperado del calendario: el Torneo Máster. Esta competencia reunirá a los ocho mejores clasificados de la temporada, quienes se enfrentarán para definir a los grandes campeones del año. El certamen contará con un despliegue total de 6 categorías, garantizando una competencia diversa y representativa de todo el tenis local, incluyendo Primera/Intermedia, Segunda, Tercera, Cuarta, Damas A y Damas B. La actividad se repartirá entre las sedes de los clubes San Martín y Atlético, con un cronograma de partidos que incluye cuartos de final, semifinales y la gran final. El sábado 31 de enero y el domingo 1 de febrero se jugarán los cuartos de final en los clubes Atlético y San Martín, respectivamente. Las semifinales se disputarán el sábado 7 de febrero en San Martín, y la gran final se llevará a cabo el domingo 8 de febrero en el Club Atlético 9 de Julio. El evento está pensado para el disfrute de toda la familia, con servicio de cantina y un ambiente social y distendido.

