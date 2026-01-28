Importante Torneo en Trenque Lauquen con participación del Club Atlético

Este domingo 1 de febrero, Trenque Lauquen será sede de un destacado torneo de Newcom, modalidad mixta, categoría +50.

El certamen, que se llevará a cabo en el Polideportivo Poroto Abasolo, contará con la participación de equipos de distintos puntos del país, incluyendo al Club Atlético 9 de Julio, que llega como el equipo número uno del ranking nacional.

Además del equipo de nuestra ciudad, los clubes de la ciudad anfitriona y de localidades cercanas como Quemú Quemú, Winifreda, Santa Rosa, Pehuajó, y de la capital, Buenos Aires, también estarán presentes, lo que promete una competencia de alto nivel.

El torneo se desarrollará durante todo el día en formato de dos zonas de cuatro equipos, quienes se enfrentarán entre sí para clasificar a las semifinales y, finalmente, a la gran final. Este certamen no solo marca el inicio de la temporada, sino que tiene especial relevancia para el equipo de 9 de Julio, que se encuentra en plena preparación para su participación en el próximo Torneo Sudamericano.

El Club Atlético, a través de su subcomisión de Newcom, también organiza un certamen la próxima semana en su gimnasio de la Avenida Mitre, como parte de la preparación para la temporada 2026.

El equipo Kosiuko, que representará al Club Atlético en este torneo y en la próxima temporada, está compuesto por: Daniela Aniasi, Alejandra Aramburu, Karina De Buono, Marcelo Dicásolo, Diego Diez, Juan Marcelo González, Rubén Neri, Maricel Oyarzabal, Daniel Rodríguez, Adrián Spalla y Oscar Spalla. El cuerpo técnico está encabezado por Susana Reale.

Este evento promete ser una verdadera fiesta del deporte, con equipos de gran nivel y una participación destacada del Club Atlético de 9 de Julio.