El Festival Nacional de Folclore de Pasteur vuelve con grandes figuras del país

El Festival Nacional de Folclore de Pasteur regresará al calendario cultural regional tras un período de suspensión, y promete un espectáculo de alto nivel. La cita será los días 30 y 31 de enero y 1 de febrero de 2026, con la participación de artistas locales y nacionales.

Entre los destacados que darán brillo al evento se encuentran Karina Ottonello y Fabián Lucero, bailarines de renombre nacional provenientes de Nueve de Julio, quienes aportarán su talento y experiencia a las presentaciones de este fin de semana.

La organización, liderada por Guillermo De Vega, presidente del festival, y la mesa de coordinación, destacó que este encuentro es un elemento central de la identidad de la comunidad y que “ya está todo listo para comenzar a trabajar en la próxima edición”.

El festival mantendrá su formato tradicional, con competencias y presentaciones en canto y danza.

Desde la organización señalaron: “Será muy grato contar con las presencias de tantas academias que a lo largo de muchos años deleitaron a Pasteur con su arte. Y también sería una alegría inmensa que nuevas delegaciones de participantes se sumen a esta competencia”.