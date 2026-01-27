Sociedad Rural Nueve de Julio realizará charla sobre la implementación de la Trazabilidad Bovina Electrónica

La Sociedad Rural de Nueve de Julio, en conjunto con Funuesa y la oficina Senasa local, llevará a cabo una charla informativa sobre la nueva normativa de Trazabilidad Bovina Electrónica, que comenzará a regir a partir del 1 de enero de 2026, según lo establecido por la Resolución 841/2025 del Senasa. El encuentro se realizará el miércoles 4 de febrero a las 20 hs. en el Salón “11 de Marzo” de la Sociedad Rural de 9 de Julio.

El objetivo de la charla es proporcionar a los productores de ganado vacuno los detalles sobre el funcionamiento del nuevo sistema de identificación electrónica bovina, sus alcances y beneficios, así como los pasos a seguir para su implementación efectiva. La Sub Comisión de Carnes de la entidad destacó la importancia de conocer los detalles prácticos de la nueva normativa y cómo esta puede optimizar los procesos para los productores del sector.

La charla se desarrollará en dos bloques: en el primero, el Med. Vet. Marcelo De Olavarrieta, jefe de la oficina Senasa de 9 de Julio, explicará el marco normativo que respalda la trazabilidad electrónica, los objetivos del sistema y el rol tanto del productor como del propio Senasa en su implementación.

En el segundo bloque, productores ganaderos que ya utilizan la trazabilidad electrónica compartirán sus experiencias sobre los beneficios del sistema, su aplicación práctica en el campo y cómo ha facilitado la gestión de la trazabilidad de su ganado.

La Sociedad Rural de Nueve de Julio invita a todos los productores de ganado vacuno a participar de este importante encuentro para informarse y estar al tanto de los cambios que traerá consigo la nueva normativa de trazabilidad electrónica.